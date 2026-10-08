باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور تبریز امروز (پنجشنبه) پس از پایان دیدار تیمش مقابل استقلال از مدیران باشگاه از جمله حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه خواست که به جای پرداختن به حواشی به فکر تراکتور باشند.

او همچنین با انتقاد مالک باشگاه گفت: چند بازی دیگر نیم فصل تمام می‌شود، اما بازیکنان تیم ما فقط ۷ درصد پول گرفته‌اند. از زنوزی می‌خواهم به داد بازیکنان برسد.

به دنبال این مصاحبه، باشگاه تراکتور اعلام کرد جواد نکونام، سرمربی تراکتور، بیرانوند را به دلیل اظهاراتش از تیم کنار گذاشت و او در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار داد.