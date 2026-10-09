روایتی از مقاومت و ایستادگی خانواده قمی با ۱۱ شهید که در حمله رژیم کودک کش صهیونی در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی، خانواده‌ای قمی داغ دار شدند، داغی بزرگ که اگرچه جای خالی شهیدان را در خانه ماندگار کرده، اما نتوانسته قامت این خانواده را خم کند.

ماه‌ها از آن روز‌های سخت گذشته است؛ اما خانواده شهیدان همچنان با روحیه‌ای استوار، صبر و شکرگزاری، یاد و راه عزیزان خود را زنده نگه داشته‌اند.

آیت‌الله سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با حضور در جمع اعضای این خانواده، از صبر، مقاومت و روحیه این خانواده شهیدپرور قدردانی کردند.

در این دیدار، بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا و نقش آنان در حفظ روحیه ایستادگی و مقاومت تأکید شد.

روایت این خانواده، روایت داغ و دلتنگی است؛ اما در کنار آن، روایت صبری است که ماه‌ها پس از شهادت عزیزان، همچنان پابرجاست؛ صبری که نشان می‌دهد یاد شهید، در خانه‌های شهدا زنده و ماندگار است.

منبع:صدا و سیما