جانشین فرمانده کل سپاه در جریان بازدید از رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: رزمندگان سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز آمادگی کامل دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر ایزدی شامگاه پنج شنبه گفت: رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضا در مسیری قرار دارند که مورد عنایت خداوند سبحان است و یکی از عرصه‌های مهم حضور آنان، مناطق جزایر و شمال تنگه هرمز است.

وی خاطر نشان کرد: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره فرزندان این آب‌وخاک هستند و در یگان‌های رزمی که یادگار دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های شهیدانی همچون شهید سلیمانی، شهید خرازی و شهید باکری هستند، با فرماندهانی بااراده و رزمندگانی آماده، برای دفاع از این منطقه راهبردی آمادگی دارند.

سرلشکر ایزدی گفت:این رزمندگان با اراده‌ای پولادین، طرح‌های عملیاتی قوی و بهره‌گیری از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های پیشرفته، خود را برای دفاع سرنوشت‌ساز از این منطقه در برابر دشمن آماده کرده‌اند.

وی افزود: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و فرزندان این آب‌وخاک در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه، در کنار برادران خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران، همچون ید واحد وظیفه حراست و دفاع از این منطقه را بر عهده دارند.

ایزدی ادامه داد: بازدید‌های انجام‌شده از این مناطق نشان می‌دهد همان فرزندان رزمندگان دوران دفاع مقدس که در برابر قدرت‌های جهانی ایستادند و پیروزی بزرگی را برای ملت ایران رقم زدند، امروز نیز همان مسیر را ادامه می‌دهند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تنگه هرمز امروز در اختیار و تحت کنترل رزمندگان اسلام قرار دارد و اقدامات دفاعی و آمادگی‌های رزمی در این منطقه روزبه‌روز گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه امروز در منطقه مشاهده می‌شود، بیانگر آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح و اراده و انگیزه رزمندگانی است که مردم و بسیجیان در محور آن قرار دارند و با عشق و علاقه برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضور دارند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمادگی‌های موجود در حوزه مهندسی رزمی، عملیات‌های مختلف، آرایش رزمی و نحوه چینش تجهیزات و سلاح‌ها، نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی نیرو‌های مستقر در منطقه است.

ایزدی خاطر نشان کرد: تلفیق توانمندی‌های رزمندگان در جزایر و آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، شرایط اطمینان‌بخشی را ایجاد کرده است و امیدواریم این آمادگی‌ها روزبه‌روز تقویت شود و صیانت مقتدرانه از منافع و حقوق ملت ایران در این منطقه تداوم داشته باشد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نیروی دریایی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی نظری
۰۲:۴۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
بحول قوه الهی باکمک ملتهای عربستان قطر اماراات عنان دبی ابوذبی ترکیه کل منطقه از دست نوکران ارباب شان حرامی ناپاک نتان حیوان وشیاد قمارباز ازاد،وپول یامفد کشورشان جیب خودشان میرود نه جیب دزدان حرامی تررررررامپ رزیم؟جعلی سربازان گمنام ومظلومان بپاخیزید
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