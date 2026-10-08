باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی به فرماندهان آمریکایی گفته است حمله گسترده به ایران می‌تواند باعث تأخیر در انتخابات پارلمانی پیش‌رو در سرزمین‌های اشغالی شود؛ انتخاباتی که قرار است ۲۷ اکتبر (۵ آبان) برگزار شود.

بر اساس این گزارش، حمله برنامه‌ریزی‌شده احتمالاً با واکنش شدید تهران مواجه خواهد شد و این مسئله می‌تواند روند برگزاری انتخابات را مختل کند.

این گزارش همچنین مدعی شده است که حمله به ایران در گفت‌وگوی روز گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح نشده و دو طرف صرفا بر سومین سالگرد عملیات هفتم اکتبر تمرکز داشتند.

ازسرگیری جنگ طی سه تا چهار هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد؛ زیرا ممکن است قیمت نفت در واکنش به آن افزایش یابد. این مسئله همچنین می‌تواند بر انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نیز تأثیر بگذارد.

ترامپ ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود نوشت که واشنگتن و تهران در حال انجام گفت‌و‌گو‌های «سازنده» هستند و مدعی شد که پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در آبان، حمله‌ای علیه ایران انجام نخواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز