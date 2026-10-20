باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات مردمی در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلبانی و ایتالیا و برقراری حکومت نظامی در برخی شهرها، آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز، سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به ایران و دیدار با مقامات کشورمان، پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال کشورمان در مسابقات جهانی لاس‌وگاس آمریکا، اثر پروانه‌ای تنگه هرمز، سبد خالی بازار داروهای اعصاب، پشت‌پرده ناامنی در جنوب شرق کشور و پایان هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی سرخابی‌های پایتخت از عناوین روزنامه‌های امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه است.