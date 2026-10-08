باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مناطق دورافتاده و گسترده میان کرکوک، صلاح‌الدین، نینوا و الانبار بار دیگر در کانون توجهات امنیتی قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده هسته‌های گروه تروریستی داعشـ از زمین‌های ناهموار و اراضی کشاورزی وسیع افزایش یافته است. این هسته‌ها از مناطق دور از جامعه و نقاط استقرار ثابت نیرو‌های امنیتی بهره می‌برند.

مناطق الحویجه، الدبس و داقوق در کرکوک، همچنین مناطق مجاور صلاح‌الدین و طوزخورماتو تا الشوره در نینوا، به‌عنوان کمربند جغرافیایی گسترده‌ای مطرح هستند که طی سال‌های گذشته شاهد فعالیت مستمر گروه‌های تروریستی بوده است. این گروه‌ها از کوه‌ها، دره‌ها و زمین‌های کشاورزی که محیط مناسبی برای جابه‌جایی و مخفی‌شدن فراهم می‌کنند، استفاده می‌کنند.

سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق در همین راستا گفت نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی همچنان هسته‌های تروریستی را تعقیب می‌کنند و تاکید کرد این هسته‌ها دیگر قادر به کنترل هیچ منطقه یا نقطه‌ای در خاک عراق نیستند.

رسول در گفت‌و‌گو با «اسپوتنیک» افزود که «شهروندان در تحقق امنیت شریک هستند» و از مردم خواست هر فرد مشکوک یا هر وضعیت غیرعادی را به دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح مستقر در مناطق عملیاتی گزارش دهند.

وی توضیح داد که نیرو‌های امنیتی در مناطق مختلف عراق حضور دارند و از اطلاعات دقیق امنیتی برخوردارند. دستگاه‌های اطلاعاتی نیز با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی بالا، هرگونه تحرک یا فعالیت هسته‌های تروریستی را زیر نظر دارند.

اهمیت امنیتی این مناطق با ثبت حملات و هدف قرار گرفتن مواضع نیرو‌های امنیتی، به‌ویژه در اطراف شهرستان الحویجه، افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که بار دیگر توجه‌ها را به آنچه «خلا‌های امنیتی» خوانده می‌شود و توانایی گروه‌های تروریستی برای سوءاستفاده از مناطق خارج از پوشش امنیتی جلب کرده است.

«احمد الدلیمی»، از شهروندان استان الانبار، گفت: «حضور گروه‌های تروریستی و حملاتی که هر از گاهی نیرو‌های امنیتی را هدف قرار می‌دهد، نگرانی شهروندان را برمی‌انگیزد، اما همکاری میان مردم و دستگاه‌های امنیتی می‌تواند به نابودی این هسته‌ها کمک کند.»

الدلیمی در گفت‌و‌گو با «اسپوتنیک» افزود: «نیرو‌های مسلح از قدرت ضربتی بالایی برخوردارند» و همکاری شهروندان با دولت و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز توان مقابله با هسته‌های تروریستی را افزایش می‌دهد.

منبع: اسپوتنیک