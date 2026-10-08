مناطق دورافتاده عراق بار دیگر شاهد تحرک هسته‌های داعش و تشدید نگرانی‌های امنیتی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مناطق دورافتاده و گسترده میان کرکوک، صلاح‌الدین، نینوا و الانبار بار دیگر در کانون توجهات امنیتی قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده هسته‌های گروه تروریستی داعشـ از زمین‌های ناهموار و اراضی کشاورزی وسیع افزایش یافته است. این هسته‌ها از مناطق دور از جامعه و نقاط استقرار ثابت نیرو‌های امنیتی بهره می‌برند.

مناطق الحویجه، الدبس و داقوق در کرکوک، همچنین مناطق مجاور صلاح‌الدین و طوزخورماتو تا الشوره در نینوا، به‌عنوان کمربند جغرافیایی گسترده‌ای مطرح هستند که طی سال‌های گذشته شاهد فعالیت مستمر گروه‌های تروریستی بوده است. این گروه‌ها از کوه‌ها، دره‌ها و زمین‌های کشاورزی که محیط مناسبی برای جابه‌جایی و مخفی‌شدن فراهم می‌کنند، استفاده می‌کنند.

سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق در همین راستا گفت نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی همچنان هسته‌های تروریستی را تعقیب می‌کنند و تاکید کرد این هسته‌ها دیگر قادر به کنترل هیچ منطقه یا نقطه‌ای در خاک عراق نیستند.

رسول در گفت‌و‌گو با «اسپوتنیک» افزود که «شهروندان در تحقق امنیت شریک هستند» و از مردم خواست هر فرد مشکوک یا هر وضعیت غیرعادی را به دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح مستقر در مناطق عملیاتی گزارش دهند.

وی توضیح داد که نیرو‌های امنیتی در مناطق مختلف عراق حضور دارند و از اطلاعات دقیق امنیتی برخوردارند. دستگاه‌های اطلاعاتی نیز با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی بالا، هرگونه تحرک یا فعالیت هسته‌های تروریستی را زیر نظر دارند.

اهمیت امنیتی این مناطق با ثبت حملات و هدف قرار گرفتن مواضع نیرو‌های امنیتی، به‌ویژه در اطراف شهرستان الحویجه، افزایش یافته است؛ مسئله‌ای که بار دیگر توجه‌ها را به آنچه «خلا‌های امنیتی» خوانده می‌شود و توانایی گروه‌های تروریستی برای سوءاستفاده از مناطق خارج از پوشش امنیتی جلب کرده است.

«احمد الدلیمی»، از شهروندان استان الانبار، گفت: «حضور گروه‌های تروریستی و حملاتی که هر از گاهی نیرو‌های امنیتی را هدف قرار می‌دهد، نگرانی شهروندان را برمی‌انگیزد، اما همکاری میان مردم و دستگاه‌های امنیتی می‌تواند به نابودی این هسته‌ها کمک کند.»

الدلیمی در گفت‌و‌گو با «اسپوتنیک» افزود: «نیرو‌های مسلح از قدرت ضربتی بالایی برخوردارند» و همکاری شهروندان با دولت و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز توان مقابله با هسته‌های تروریستی را افزایش می‌دهد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تروریست های داعش ، داعش در عراق
خبرهای مرتبط
حکمت در پاسخ به بارزانی: امنیت به نیرو‌های ائتلاف وابسته نیست
الزیدی: ماموریت ائتلاف تمام شد، اما همکاری با آن ادامه دارد
تحرک مشکوک داعش همزمان با نزدیک شدن موعد خروج ائتلاف از عراق
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است
جنگنده‌های پاکستانی علیه یمن؟ اسلام‌آباد واکنش نشان داد
ارتش صهیونیستی احتمالاً به آمریکا گفته است که حمله به ایران می‌تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد
از اعتراض دانش‌آموزان تا «ائتلاف خشم»؛ چرا فرانسه نگران گسترش اعتراضات است؟
قتل یک زن در اوکیناوا، اتحاد تاکایچی-ترامپ را محک می‌زند
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
بازگشت نگرانی از فعالیت داعش در عراق
دومین حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض در یک روز
پوتین: روابط روسیه و ایران در مسیر تقویت است
آخرین اخبار
فرستادگان ترامپ فردا با نمایندگان اوکراین دیدار می‌کنند
پوتین: روابط روسیه و ایران در مسیر تقویت است
بازگشت نگرانی از فعالیت داعش در عراق
ارتش صهیونیستی احتمالاً به آمریکا گفته است که حمله به ایران می‌تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران
بری: اسرائیل به هیچ توافقی پایبند نبوده است
حمله به اسرای غزه در زندان جانوت اسرائیل در سالگرد هفتم اکتبر
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است
حمله اوکراین به پالایشگاهی در جنوب غربی سیبری
قتل یک زن در اوکیناوا، اتحاد تاکایچی-ترامپ را محک می‌زند
تعلیق پرواز‌های گروه لوفت‌هانزا به ریاض تا اواخر مهر
خسارت ۳.۳ میلیارد دلاری هواپیما‌های آمریکایی در جنگ با ایران
جنگنده‌های پاکستانی علیه یمن؟ اسلام‌آباد واکنش نشان داد
سید الحوثی: ریاض به دنبال براندازی در قطر است و یمن تسلیم نمی‌شود
دومین حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض در یک روز
از اعتراض دانش‌آموزان تا «ائتلاف خشم»؛ چرا فرانسه نگران گسترش اعتراضات است؟
زلنسکی: تیم مذاکره‌کننده اوکراین روز جمعه یا شنبه به آمریکا می‌رود
کره جنوبی سلاح هایپرسونیک جدید خود را آزمایش کرد
مصر و کره جنوبی روابط خود را به «شراکت استراتژیک» ارتقا دادند
شکاف بی‌سابقه در بازار نفت؛ قیمت‌های رسمی از واقعیت جا ماندند
شرکت هواپیمایی فرانسوی انتقال تسلیحات به تل‌آویو را رد کرد
زاخارووا: حل بحران هرمز بدون توجه به حقوق ایران ممکن نیست
فیدان: توافق مکه مجوز حمله به کشورها نیست
پایگاه‌های آمریکا در آلمان؛ هدف احتمالی ایران
رویترز: آمریکا و روسیه درباره احیای نورد استریم رایزنی کردند
پسکوف: هنوز نشانه‌ای از توافق صلح در اوکراین دیده نمی‌شود
روبیو: جنگ اوکراین در یک «بن‌بست راهبردی» قرار دارد
نماینده سابق جمهوری‌خواه: جنگ تعرفه‌ای ترامپ مردم آمریکا را تحت فشار قرار داده است
ژاپن احتمال ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک خود را بررسی می‌کند