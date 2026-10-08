پوتین با مثبت ارزیابی کردن روابط مسکو و تهران گفت که حجم مبادلات تجاری در سال گذشته بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز پنجشنبه گفت که روابط میان این کشور و ایران در مسیر مثبتی در حال توسعه است و تاکید کرد که روسیه آماده است برای کمک به ایران در حل بحران غرب آسیا هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد.

پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در ترکمنستان گفت: «شما، آقای رئیس‌جمهور، موضع ما را می‌دانید. ما نیز آماده‌ایم هر کاری از دستمان برمی‌آید برای کمک به شما در حل این بحران انجام دهیم و فرصت مناسبی برای بررسی تمامی این مسائل (موضوعات موجود در دستور کار) وجود دارد.»

او افزود: «درخصوص روابط دوجانبه، مایلم اشاره کنم که این روابط به‌طور کلی در مسیر مثبتی در حال توسعه است و روابط ما در حال تقویت شدن است.»

رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: «حجم مبادلات تجاری میان روسیه و ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۱ درصد افزایش یافت و این روند در هفت ماه نخست سال جاری نیز ادامه داشته است.»

پوتین تاکید کرد ایران تلاش‌های جدی برای پایان دادن به درگیری آغازشده در غرب آسیا انجام می‌دهد و روسیه از این تلاش‌ها آگاه است. او گفت: «ما می‌دانیم که ایران تلاش‌های جدی برای پایان دادن به درگیری‌ای انجام می‌دهد که در منطقه آغاز شده و ایران هیچ نقشی در آغاز آن نداشته است.»

پوتین وضعیت غرب آسیا را فوری‌ترین مسئله کنونی توصیف کرد و گفت: «بدون تردید، فوری‌ترین مسئله امروز، وضعیت منطقه است. ما می‌دانیم که ایران تلاش‌های واقعی برای پایان دادن به این درگیری انجام می‌دهد.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین از پزشکیان خواست سلام و احوالپرسی او را به رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، منتقل کند و گفت: «لطفا بهترین آرزو‌های من را به رهبر ایران برسانید، من برای ایشان کامیابی و موفقیت بیشتر آرزو می‌کنم.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ایران و روسیه ، ولادیمیر پوتین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
ای پدرسوخته حقه باز
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