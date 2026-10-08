ویتکاف و کوشنر فردا در میامی با نمایندگان اوکراین درباره طرح‌های جدید برای پایان جنگ گفت‌و‌گو خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا فردا (جمعه) در میامی با نمایندگان اوکراین دیدار خواهند کرد تا درباره پیشنهاد‌های جدید برای حل‌وفصل جنگ در این کشور گفت‌و‌گو کنند. 

به گفته این منبع، مذاکره کنندگان در این نشست درباره پیشنهاد‌های جدید طرف آمریکایی گفت‌و‌گو خواهند کرد. این پیشنهاد‌ها در جریان سفر اخیر هیئت آمریکایی به منطقه و رایزنی آنها با روسیه و اوکراین تدوین شده است.

این منبع همچنین گفت که نمایندگانی از شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در این نشست حضور خواهند داشت. افزون بر این، گفته شده مذاکره‌کنندگان آمریکایی از مشاوران امنیت ملی انگلیس، فرانسه و آلمان و همچنین مقام‌هایی از ناتو و اتحادیه اروپا برای حضور در این نشست دعوت کرده‌اند.

گفته شده انتظار می‌رود در این دیدار درباره پیشنهاد‌های مربوط به تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، برنامه اقتصادی پس از جنگ و دیگر ابعاد درگیری گفت‌و‌گو شود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که عصر امروز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که درگیری در اوکراین به یک «بن‌بست خطرناک» رسیده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: استیو ویتکاف ، جرد کوشنر ، جنگ اوکراین
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