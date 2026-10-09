مدیرعامل باشگاه تراکتور به اظهارات علیرضا بیرانوند دروازه بان این تیم واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور  پس از دیدار این تیم مقابل استقلال، درباره عملکرد تیم، شرایط باشگاه و صحبت‌های علیرضا بیرانوند اظهار کرد: قبل از هر چیز باید از هواداران عزیز تراکتور تشکر کنم. آنها مثل همیشه کنار تیم بودند و حضورشان در ورزشگاه برای ما بسیار ارزشمند بود. دوست داشتیم امروز با یک برد خوشحال‌شان کنیم، اما متأسفانه نتیجه‌ای که می‌خواستیم رقم نخورد. با این حال، فکر می‌کنم تیم از نظر فنی نمایش قابل قبولی داشت و بازیکنان تا آخرین لحظه برای رسیدن به پیروزی تلاش کردند.

او درباره صحبت‌های اخیر بیرانوند و تصمیم باشگاه برای کنار گذاشتن این بازیکن از تمرینات نیز گفت: بعد از صحبت‌هایی که مطرح شد، موضوع را با کادر فنی بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم آقای بیرانوند برای ارائه توضیحات در کمیته انضباطی باشگاه حاضر شود. طبیعتاً هر بازیکنی در قبال صحبت‌هایی که درباره باشگاه، هم‌تیمی‌ها و مجموعه مدیریتی مطرح می‌کند، باید مسئولیت حرفه‌ای صحبت‌های خودش را بپذیرد.

مدیرعامل تراکتور در واکنش به ادعای بیرانوند درباره مشکلات مالی باشگاه نیز عنوان کرد: این ادعا با واقعیت‌های مالی باشگاه همخوانی ندارد. آقای بیرانوند سال گذشته صددرصد قرارداد خود را دریافت کرده‌اند، در حالی که بر اساس مصوبه سازمان لیگ، باشگاه‌ها می‌توانند درصد مشخصی از قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند. امسال نیز ایشان با دریافت ۳۵ درصد قرارداد، در شرایطی قرار دارند که دریافتی‌شان به شکل محسوسی بیشتر از سایر بازیکنان تیم است؛ چراکه بازیکنان دیگر تاکنون حدود هشت درصد دریافت کرده‌اند. ضمن اینکه برنامه باشگاه این بود که روز شنبه این رقم به ۱۸ درصد برای سایر بازیکنان برسد که با مساعدت آقای زنوزی و با وجود تمام محدودیت‌های موجود، امیدواریم این موضوع محقق شود.

کریمی ادامه داد: بنابراین اینکه بعد از یک مسابقه و در شرایطی که تیم یک نمایش خوب ارائه کرده، چنین صحبت‌هایی درباره وضعیت مالی باشگاه مطرح شود، از یک بازیکن باتجربه انتظار نمی‌رود. طبیعی است که این صحبت‌ها برای مجموعه باشگاه و به‌خصوص هواداران ناراحت‌کننده باشد.

کریمی در مورد صحبت‌های مطرح شده در خصوص عملکرد بیرانوند و گل استقلال، گفت: در مورد عملکرد هر بازیکنی بهتر است کارشناسان فنی نظر بدهند. درباره گلی هم که تراکتور دریافت کرد، کارشناسان داوری و فنی باید بررسی کنند که آیا این گل از نظر قانونی و شرایط صحنه کاملاً صحیح بوده یا خیر. ما ترجیح می‌دهیم درباره مسائل تخصصی، به جای قضاوت شخصی، نظر اهل فن را ملاک قرار دهیم.

او درباره اظهارات بیرانوند پیرامون جدایی از تراکتور پس از پایان دوران خدمت سربازی نیز گفت: مبنای ما قرارداد است. او بازیکن تراکتور است و طبق قراردادی که با باشگاه دارد، بعد از پایان دوران خدمت سربازی نیز در چارچوب تعهدات قراردادی در خدمت باشگاه خواهد بود.

مدیرعامل تراکتور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رفتار بیرانوند پس از پایان مسابقه گفت: برای من عجیب بود که او بلافاصله بعد از بازی، پیش از اینکه به هم‌تیمی‌های خودش خسته‌نباشید و تبریک بگوید، سراغ بازیکنان استقلال رفت. به نظرم در فوتبال حرفه‌ای، علاوه بر مسائل فنی، چیزی به نام معرفت و احترام به مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنیم هم وجود دارد و باید این موضوع را جدی بگیریم.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، علیرضا بیرانوند
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