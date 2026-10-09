باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امروز پیگیری می‌شود و در یکی از حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای قدس پذیرای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است.

چادر ملو اردکان- خیبر خرم آباد/ جمعه ساعت ۱۶:۴۵

تیم فوتبال چادر ملو قبل از فیفا دی توانست از بحران خارج شود و در سه هفته گذشته به ۷ امتیاز دست یابد و خود را تا میانه‌های جدول بالا بکشد و با ۸ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان سعید اخباری با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم خیبر خرم آباد هستند تا روند رو به رشد خود را بعد از تعطیلات لیگ برتر هم ادامه بدهند.

در صورتی که نتایج به سود چادرملو رقم بخورد، نماینده اردکان می‌تواند با برتری در این بازی خانگی، جایگاه خود را حتی تا رده پنجم ارتقا دهد.

در آن طرف، تیم خیبر خرم آباد در این فصل فراز و نشیب زیادی داشته و تنها یک بار در لیگ بیست و ششم رنگ برد را دیده است. این تیم با ۶ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد.

البته تیم فراز کمالوند هنوز با تیم‌های مدعی قهرمانی بازی نکرده و برای فرار از رده‌های انتهایی جدول، به ۳ امتیاز بازی امروز نیاز مبرم دارد.

در چهار تقابل قبلی ۲ تیم، چادرملو به سه پیروزی دست یافته و خیبر هم در یک بازی به برتری رسیده است.

پرسپولیس- صنعت نفت آبادان/ جمعه ساعت ۱۷

تیم فوتبال پرسپولیس قبل از فیفا دی روند رو به رشدی داشت و این تیم به‌جز ۲ بازی با استقلال و تراکتور بقیه بازی‌های خود را با برد پشت سرگذاشت و با ۱۳ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار دارد.

با توجه به تساوی استقلال و تراکتور، سرخپوشان پایتخت این فرصت را دارند تا با بردن صنعت نفت آبادان با یک بازی کمتر هم امتیاز تیم استقلال شوند و با یک امتیاز کمتر از تراکتور در تعقیب این تیم در صدر جدول قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم صنعت نفت آبادان در این فصل هنوز طعم برد را نچشیده و این تیم آبادانی با ۴ امتیاز از ۷ مسابقه در رده هجدهم و انتهای جدول قرار گرفته است.

باشگاه صنعت نفت آبادان با مشکلات مالی مواجه است و حتی این باشگاه در هفته جاری نتوانست پول هتل اعضای تیم و زمین تمرین در تهران را بدهد تا شاگردان محمد نوری تهدید به اخراج از هتل شوند و یک جلسه تمرینی را از دست بدهند. بعد از این اتفاق، اما همه اعضای هیئت مدیره باشگاه برکنار شدند و با بازگشت موسوی سندرونی به مدیرعاملی صنعت نفت، به نظر می‌رسد تیم صنعت نفت به ساحل آرامش رسیده باشد.

با این حال شاگردان محمد نوری با وجود مشکلات مالی برای کسب امتیاز به مصاف تیم پرسپولیس می‌روند تا با دست پر به آبادان برگردند. البته آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور سرخپوش دارند.

نوری که اولین تجربه سرمربیگری خود را در صنعت نفت سپری می‌کند، می‌داند که شکست در تهران ممکن است به قیمت برکناری از هدایت برزیل ایران تمام شود.

سرخ‌پوشان در صورت پیروزی، علاوه بر صعود به رده دوم، می‌توانند با تکیه بر دیدار معوقه خود امیدوار به رسیدن به صدر جدول باشند، اتفاقی که اهمیت این مسابقه را برای تیم تارتار دوچندان کرده است.

این ۲ تیم تاکنون ۴۸ مرتبه به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۳۱ برد سهم پرسپولیس، ۶ برد سهم صنعت نفت و ۱۱ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است. در دیدار‌های لیگ برتری، پرسپولیس ۱۸ برد و صنعت‌نفت ۳ برد داشته است. ۵ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است. همچنین از آخرین برد صنعت‌نفت مقابل پرسپولیس، ۱۶۷۸ روز می‌گذرد.

برنامه بازی‌های باقیمانده از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵

چادرملو اردکان - خیبر خرم‌آباد، ورزشگاه شهید نصیری یزد، ساعت ۱۶:۴۵

داور: پیام حیدری؛ کمک‌ها: علی احمدی، صادق رستمی و رضا مرادی؛ داور VAR: سیدرضا مهدوی؛ کمک VAR: مسعود حقیقی؛ ناظر: علیرضا کهوری

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان، ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران، ساعت ۱۷

داور: احمد محمدی؛ کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون و شهاب محمدی؛ داور VAR: میثم حیدری؛ کمک VAR: دانیال باشنده؛ ناظر: رضا سخندان

شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

پیکان تهران - شمس آذر قزوین، ورزشگاه پاس تهران، ساعت ۱۷

داور: غلامرضا ادیبی؛ کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی و مهرداد خسروی؛ داور VAR: وحید کاظمی؛ کمک VAR: علیرضا ایلدروم؛ ناظر: اسماعیل صفیری