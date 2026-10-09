باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز به مصاف تیم صنعت نفت آبادان می‌رود که حسین کنعانی زادگان و دانیال ایری ۲ مدافع خود را در اختیار ندارد.

با توجه به تساوی بازی تراکتور و استقلال، سرخپوشان این فرصت را دارند تا با برد برابر صنعت نفت آبادان به رتبه دوم جدول رده بندی صعود کنند و با یک بازی کمتر در تعقیب تراکتور در صدر جدول باشند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در این بازی از دروازه سرخپوشان محافظت خواهد کرد و باید دید این گلر می‌تواند کلین شیت کند یا نه!

با توجه به مصدومیت کنعانی زادگان قرار است محمد مهدی زارع به همراه حسین ابرقویی نژاد زوج خط دفاعی پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل بدهند.

مجید عیدی و مهدی تیکدری نژاد هم دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس در این بازی خواهند بود.

همچنین احتمال دارد که با توجه به اینکه پور علی به تازگی از بند مصدومیت رها شده است، پوریا لطیفی فر به همراه محمد خدابنده لو زوج خط هافبک سرخپوشان را در بازی امروز تشکیل بدهند.

محمد مهدی محبی به همراه تیوی بیفوما وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند.

محمد عمری و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صنعت نفت آبادان به شرح زیر است:

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، حسین ابرقویی نژاد، مجید عیدی، مهدی تیکدری نژاد، پوریا لطیفی فر، محمد خدابنده لو، محمد مهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور