باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - موسی‌الرضا حاجی‌بگلو رئیس شورای عالی استان‌ها در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فرارسیدن ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر گفت: ابتدا این روز را به همه روستاییان و عشایر عزیز تبریک عرض می‌کنم؛ قطعاً این نام‌گذاری بی‌علت و بی‌دلیل نیست.

وی افزود: وقتی یک روز را به نام روستا و عشایر نام‌گذاری می‌کنند، حتماً پیوست‌هایی دارد؛ پیوست فرهنگی، هویتی، میراثی و اقتصادی و همچنین ظرفیتی که می‌توان از پتانسیل روستا‌ها برای کشور و وطنمان بهره‌مند شد و استفاده بهینه‌ای از آن انجام داد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه امروز فاصله زیادی با اهداف موردنظر در حوزه روستا‌ها وجود دارد، گفت: واقعیت این است که با مدل‌هایی که پیش گرفته‌ایم، نبود برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و همچنین برخی مدل‌های حکمرانی و قوانینی که به تصویب رسیده، با ایرادات بسیار فراوانی مواجه هستیم.

حاجی‌بگلو ادامه داد: امروز با هدف اصلی نام‌گذاری روز روستا و عشایر و حتی نگاه عمیقی که در قانون اساسی نسبت به روستا‌ها وجود دارد، فاصله بسیار زیادی داریم و حتماً باید در وهله نخست قوانین این حوزه اصلاح و بازنگری شود.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم امنیت اشتغال، امنیت اقتصادی، امنیت میراثی و هویتی و فرهنگی خود را حفظ کنیم. گویش‌ها، زبان‌ها، آداب و رسوم ما در روستا‌ها شکل گرفته‌اند و باید ماندگار بمانند.

رئیس شورای عالی استان‌ها هشدار داد: اگر نتوانیم این میراث را حفظ کنیم، هویت خودمان را از دست داده‌ایم؛ بنابراین برای حفظ هویت کشور، حتماً باید نسبت به این موضوع گام‌های اساسی‌تر و مهم‌تری برداریم.

حاجی‌بگلو ابراز امیدواری کرد که شرایطی فراهم شود تا اقتصاد و اشتغال در روستا‌ها بار دیگر رونق بگیرد و گفت: ان‌شاءالله روزی برسد که به شرایط حداقل ۵۰ سال گذشته برگردیم؛ شرایطی که اشتغال و اقتصاد در روستا‌ها شکل داشت و روستاییان، به‌ویژه نسل دهه شصتی، بتوانند دوباره در روستا‌ها ماندگار شوند و اتفاقات خوب و مبارکی را در اقتصاد کشور رقم بزنند.

فعلاً توجهی به مباحث انتخاباتی نداریم

وی در ادامه در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و آخرین اخبار در این زمینه، گفت: انتخابات اسمش هست، اما خیلی راحت باید بگوییم که فعلاً توجهی به این کلمه نداریم. هدف ما خدمت است و کارمان را انجام می‌دهیم و به صحبت‌هایی که این روز‌ها مطرح می‌شود، زیاد توجه نمی‌کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است، کار برای مردم است که در حال انجام آن هستیم.

حاجی‌بگلو خاطرنشان کرد: هر آنچه قانون برای ما تکلیف کند، ملزم به اجرای آن هستیم و هر زمانی که اعلام شود، ان‌شاءالله ما هم حتماً پای کار خواهیم بود.

وی افزود: فعلاً هیچ خبری نیست و ما همچنان با سرعت، قدرت و با کار جهادی برای مردم خدمت می‌کنیم و به این نوع مباحث نیز به هیچ عنوان توجه نخواهیم کرد.