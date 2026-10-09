رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر ارمنستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور، بر تقویت تعاملات دوجانبه، اعتماد متقابل و توسعه روابط در همه زمینه‌ها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با آقای نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده برای توسعه همکاری‌های دوجانبه اظهار داشت: زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان ایران و ارمنستان وجود دارد و امیدواریم روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به همسایگی دو کشور و ضرورت تقویت تعاملات مشترک تصریح کرد: ایران و ارمنستان به‌عنوان دو کشور همسایه باید بتوانند در حوزه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت هماهنگی، همراهی و استمرار ارتباطات میان دو کشور خاطرنشان کرد: هر اندازه هماهنگی و همراهی خود را افزایش دهیم، زمینه برای تقویت اعتماد متقابل، تعمیق همدلی و تحکیم روابط دوجانبه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در ادامه بر ضرورت حفظ پایداری و ثبات در مناسبات دوجانبه تأکید کرد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌ها با ارمنستان در زمینه‌های مختلف اعلام داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: ایران و ارمنستان ، دریای خزر
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