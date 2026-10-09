باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سفارت آمریکا در اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود، در پی تحولات اخیر یمن، درباره خطر تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به شهروندان آمریکایی هشدار داد.

این سفارتخانه اعلام کرد: «آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند، به دلیل شرایط پیچیده امنیتی باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند. از احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم‌های هوایی و اختلال در سفر‌ها آگاه باشید.»

دیپلمات‌های آمریکایی این هشدار را مستقیماً به تشدید اخیر تنش‌ها در یمن مرتبط دانستند؛ جایی که نیرو‌های جنبش انصارالله (حوثی‌ها) با نیرو‌های طرفدار دولت و نظامیان سعودیِ حامی آنها درگیر هستند.

سفارت آمریکا همچنین اعلام کرد که در مرحله کنونی تشدید تنش‌ها، فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر مراکز زیرساختی حیاتی ممکن است هدف حمله قرار گیرند.

این سفارتخانه هشدار داد: «درگیری‌ها ممکن است به‌سرعت تشدید شوند.»

درگیری مسلحانه میان نیرو‌های حامی عربستان و انصارالله در یمن از اوت ۲۰۱۴ ادامه دارد، اما اوضاع در تابستان امسال به‌شدت وخیم‌تر شد.

در اوایل اوت ۲۰۲۶، جنبش انصارالله عملیاتی را در جنوب غربی یمن آغاز کرد و در روز‌های ۱۰ و ۱۱ سپتامبر، شهر بندری مخا و مناطقی در امتداد تنگه باب‌المندب در غرب این کشور را به کنترل خود درآورد.

منبع: تاس