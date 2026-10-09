روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های ناشناس دولت آمریکا مدعی شد پنتاگون در حال بررسی طرح‌هایی برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های ناشناس دولت آمریکا مدعی شد که ارتش این کشور در حال بررسی امکان ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است؛ اقدامی که با وجود اظهارات پیشین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش ادعایی، قرار است به‌زودی سه ناو هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه مستقر شوند. همچنین پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای حمله به انبار‌های موشکی و پهپادی ایران و نیز دیگر اهداف نظامی و تأسیسات صنعت انرژی در این کشور است.

نیویورک‌تایمز نوشت که طی چند ماه گذشته، پنتاگون و تیم امنیت ملی ترامپ پنج پیشنهاد درباره اجرای عملیات نظامی گسترده علیه ایران یا جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه کرده‌اند، اما ترامپ تمامی این پیشنهاد‌ها را رد کرده است.

در عین حال، بسیاری از مقام‌های نزدیک به ترامپ معتقدند که عملیات نظامی علیه ایران تأثیری بر برنامه‌های تهران نخواهد داشت. برخی از آنها بر این باورند که سیاست فشار اقتصادی بر ایران در نهایت نتیجه خواهد داد، اما برای وادار کردن تهران به پذیرش امتیاز‌های جدی، به زمان بیشتری نیاز است.

ترامپ پیش‌تر، روز پنجشنبه، اعلام کرده بود که آمریکا تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره این کشور در سوم نوامبر، قصد حمله به ایران را ندارد.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بر اساس آن، آتش‌بس فوری در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، آمریکا در بامداد هشتم ژوئیه حملات گسترده علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض توافق‌های موجود در ارتباط با تنگه هرمز متهم کرد؛ آبراهی راهبردی که حدود ۲۵ درصد از عرضه جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از آن عبور می‌کند.

دولت ترامپ اخیراً از پایان استفاده گسترده از نیروی نظامی علیه ایران و تغییر رویکرد واشنگتن به سمت اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌ها خبر داده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: ناو هواپیما بر ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
تورو خدا مسئولین مواظب حرکات ترامپ ونتانیاهو باشید اینها فریبکارند یه موقع قبل از انتخابات دست به کارهایی مثل ترور یا حمله دست بزند این دوتا جانی دارند یه فکرهایی برای ایران میکنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
این دفعه خطایی کنند هیچ یک ناوهایشان در امان نخواهن بود. اگر زیرساختی مورد حمله قرار گیرد قطعا هیچ زیرساختی در منطقه در امان نخواهد بود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
بالاخره دیر یا زود دوران همه جنایتکاران تمام خواهد شد
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۴:۵۸ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
غلط زیادی خوردید
برای تسلیم شدن و باحگیری و زور گیری این زر را زدید
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