مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از کشف دومین مفقودی سیلاب شرق استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب مهرماه و مفقودی افراد در محدوده مناطق مرزی شهرستان مراوه‌تپه و کرند، روند جست‌وجوی افراد مفقودشده از روزهای ابتدایی حادثه با حضور نیروهای هلال‌احمر و مشارکت و همراهی مردم منطقه آغاز و طی روزهای متوالی ادامه یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: با کشف پیکر آخرین فرد مفقودشده، هر سه فرد جان‌باخته در حادثه سیلاب مهرماه در منطقه شمال استان شناسایی و پیکرهای آنان کشف شده است؛ از این تعداد، دو نفر در شهرستان مراوه‌تپه و یک نفر در محدوده کرند جان خود را از دست داده بودند.

وی ادامه داد: در طول این عملیات، نیروهای جمعیت هلال‌احمر در کنار مردم محلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و امدادی، محدوده‌های مختلف مسیر رودخانه، مناطق پیرامونی و نوار مرزی را به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار دادند.

سلیمی خاطرنشان کرد: شرایط خاص جغرافیایی، گستردگی محدوده و دشواری دسترسی به برخی نقاط، روند جست‌وجو را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده بود و به همین دلیل از ظرفیت‌های زمینی و هوایی و همچنین توان تخصصی تیم‌های جست‌وجو و نجات استفاده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: در کنار ظرفیت‌های جمعیت هلال‌احمر، همراهی و مشارکت مردم محلی نقش مهمی در بررسی محدوده‌ها و استمرار جست‌وجو داشت و شهروندان و اهالی منطقه در طول این مدت، در کنار نیروهای امدادی حضور و همکاری داشتند.

وی با قدردانی از مردم منطقه گفت: از همه اهالی، مردم محلی و افرادی که در روزهای گذشته در کنار نیروهای هلال‌احمر برای یافتن افراد مفقودشده همکاری کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ این همراهی مردمی در کنار تلاش نیروهای امدادی و تخصصی، ارزشمند و قابل تقدیر بود.

سلیمی اظهار کرد: با کشف پیکر آخرین مفقودی در محدوده بین کرند و هوتن، جست‌وجوی مرتبط با مفقودی‌های این حادثه به پایان رسید و پیکر کشف‌شده پس از انجام اقدامات لازم برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.

منبع تسنیم