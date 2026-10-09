باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی پیشکسوتان جهان روز‌های ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در شهر امان کشور اردن برگزار شد.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به تفکیک گروه‌ها به شرح زیر است:

گروه A:

سیاوش دوستاریان، وزن ۷۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

محمد ریاحی دهکردی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

گروه B:

میثم لشگری، وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مقام اول (مدال طلا)

داود هدواوند، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)

گروه C:

محمود رضا فولادوند، مقام دوم (مدال نقره)

گروه D:

بهاالدین کریم زاده، مقام دوم (مدال نقره)

جوهرعلی پرویزی، مقام سوم (مدال برنز)

گروه E:

علیرضا طالبیان، وزن ۸۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)