باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی پیشکسوتان جهان روزهای ۱۴ لغایت ۱۶ مهرماه در شهر امان کشور اردن برگزار شد.
نتایج کشتیگیران کشورمان به تفکیک گروهها به شرح زیر است:
گروه A:
سیاوش دوستاریان، وزن ۷۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
محمد ریاحی دهکردی، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
گروه B:
میثم لشگری، وزن ۱۳۰ کیلوگرم، مقام اول (مدال طلا)
داود هدواوند، وزن ۱۰۰ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)
گروه C:
محمود رضا فولادوند، مقام دوم (مدال نقره)
گروه D:
بهاالدین کریم زاده، مقام دوم (مدال نقره)
جوهرعلی پرویزی، مقام سوم (مدال برنز)
گروه E:
علیرضا طالبیان، وزن ۸۸ کیلوگرم، مقام سوم (مدال برنز)