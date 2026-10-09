نامزدهای دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات سنای آمریکا در میشیگان، در نخستین مناظره تلویزیونی خود بر ضرورت پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأکید کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نامزد‌های دموکرات و جمهوری‌خواه انتخابات سنا در ایالت میشیگان، ضمن تأکید بر لزوم پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، درباره روابط واشنگتن با تل‌آویو و نقش آمریکا در این درگیری اختلاف‌نظر داشتند. 

نامزد‌های پیشتاز رقابت داغ انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت میشیگان، در نخستین مناظره تلویزیونی خود با یکدیگر روبه‌رو شدند؛ این در حالی است که کمتر از یک ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است.

«عبدالسید»، نامزد حزب دموکرات، و «مایک راجرز»، رقیب جمهوری‌خواه او، توافق داشتند که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید پایان یابد، اما درباره روابط واشنگتن با اسرائیل و نقش آمریکا در این درگیری دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند.

عبدالسید گفت قیمت بالای بنزین و تورم مستقیماً ناشی از جنگ با ایران است و دولت دونالد ترامپ را به دلیل تصمیم ایران برای بستن تنگه هرمز، یکی از مسیر‌های حیاتی تجارت جهانی، مقصر دانست.

او اظهار داشت: «این همان اتفاقی است که وقتی جنگ‌هایی را آغاز می‌کنید که اساساً نباید وارد آنها می‌شدید، رخ می‌دهد. ما عملاً به حکومت ایران آموختیم که می‌تواند تنگه هرمز را به گلوگاهی برای فشار تبدیل کند و اکنون با پیامد‌های این واقعیت زندگی می‌کنیم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: سنای آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
سنا = مجلس شیطان لعین
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