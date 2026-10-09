مدیر کل شیلات گیلان از آغاز فصل صید در ۷شهر ساحلی گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - علی اصغر داداش پور مدیر کل شیلات گیلان از آغاز فصل صید در شهرهای ساحلی گیلان خبر داد و گفت : صیادان گیلانی ۵روز زودتر از زمان اعلام شده آماده صید در دریا شدند.‌

مدیر کل شیلات گیلان با بیان اینکه فصل صید در ۷ شهر ساحلی گیلان آغاز شده است ، افزود : گیلان ۴۷پره فعال دارد.

داداش پور افزود : در پره ها و تعاونی های صیادی استان ۳هزار و ۶۰۰ نفر عضو هستند، تا کنون ۳۷پره اقدام به صید کرده اند.

وی با بیان اینکه حمایت مراقبت و صیانت از صیادی از اهم وظایفی است که دنبال می شود، گفت: یگان حفاظت شیلات در این ایام همراه صیادان بوده و از صیدهای غیر مجاز جلوگیری می شود.

مدیر کل شیلات گیلان اذعان داشت : سعی بر این است که در بخش صیادی ، گردشگری این حوزه فعال شده و با برنامه ریزی های انجام شده فعالیت های چند جانبه بخش صیادی در استان فراهم شود.‌

وی به بیمه صیادان اشاره و اظهار داشت : در بخش بیمه صیادان هم تلاش می شود تا با هماهنگی های انجام شده بیمه روستایی و عشایری برای فعالان این حوزه انجام شود تا از مزیت های بیمه ای نیز بهره مند شوند.