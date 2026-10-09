نخست‌وزیر پاکستان بر پایبندی اسلام‌آباد به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت این کشور در چارچوب ائتلاف سه‌جانبه مکه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه بار دیگر بر پایبندی این کشور به حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب ائتلاف سه‌جانبه جدید مکه، متشکل از پاکستان، عربستان و ترکیه، تأکید کرد و حملات جنبش انصارالله یمن به این پادشاهی را محکوم کرد.

شهباز شریف این اظهارات را پس از آن بیان کرد که انصارالله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار دادند.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: «پاکستان با عزمی تزلزل‌ناپذیر در کنار رهبری و مردم کشور برادر، عربستان سعودی، ایستاده است.»

شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به توافق مشترک دفاعی مکه و تصمیم‌های اخیر کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف نوشت: «تعهد ما به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت پادشاهی عربستان قاطع و تزلزل‌ناپذیر است. ما همچنین به‌طور کامل از حق مشروع عربستان برای دفاع از مردم خود و حفاظت از شهر‌ها و زیرساخت‌های حیاتی‌اش حمایت می‌کنیم.»

ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن روز پنجشنبه ادعا کرد سه موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری و منهدم کرده است.

«یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصارالله، گفته بود که این گروه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده و این حمله موجب اختلال در تردد هوایی شده است.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه خواستار توقف فوری این حملات شد.

توافق‌نامه تشکیل ائتلاف جدید مکه در هفتم اوت میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد. پس از آن، سه کشور عضو مجموعه‌ای از اقدامات را برای نهادینه‌سازی و اجرایی کردن این توافق در پیش گرفتند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نخست وزیر پاکستان ، پاکستان و عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
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Iran (Islamic Republic of)
پرواز‌های پاکستان به عربستان تعلیق شد
۱۳:۲۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
پرواز‌های پاکستان به عربستان تعلیق شد
سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان (پی آی‌ای) اعلام کرد که تمامی پرواز‌های خود را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
پاکستان متأسفانه از جنایتکاران جنگی دفاع، حمایت و پشتیبانی می کند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
عربستان با حمایت و پشتیبانی کدام کشورها در یمن می جنگند؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
پاکستان رسماً استقرار نظامیانش در عربستان را تأیید کرد
سخنگوی ارتش پاکستان استقرار نیرو‌های نظامی این کشور در عربستان سعودی را در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» رسماً تأیید کرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۷ - مهر - ۱۴۰۵
ائتلاف تحت رهبری عربستان در ۰۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ تجاوز و حمله به یمن را آغاز کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۷ - مهر - ۱۴۰۵
توافق مکه مجوز حمله ۱۰۰ درصد فقط به یمن محسوب می شود و هم کمک، حمایت وپشتیبانی نظامی از تجاوز عربستان سعودی بوده است.
عربستان سعودی جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر از سال ۱۳۵۹ تاکنون و ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در عراق، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.
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