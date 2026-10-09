باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه بار دیگر بر پایبندی این کشور به حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب ائتلاف سه‌جانبه جدید مکه، متشکل از پاکستان، عربستان و ترکیه، تأکید کرد و حملات جنبش انصارالله یمن به این پادشاهی را محکوم کرد.

شهباز شریف این اظهارات را پس از آن بیان کرد که انصارالله فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و فرودگاه بین‌المللی ابها را هدف قرار دادند.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: «پاکستان با عزمی تزلزل‌ناپذیر در کنار رهبری و مردم کشور برادر، عربستان سعودی، ایستاده است.»

شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به توافق مشترک دفاعی مکه و تصمیم‌های اخیر کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف نوشت: «تعهد ما به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت پادشاهی عربستان قاطع و تزلزل‌ناپذیر است. ما همچنین به‌طور کامل از حق مشروع عربستان برای دفاع از مردم خود و حفاظت از شهر‌ها و زیرساخت‌های حیاتی‌اش حمایت می‌کنیم.»

ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن روز پنجشنبه ادعا کرد سه موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری و منهدم کرده است.

«یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصارالله، گفته بود که این گروه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده و این حمله موجب اختلال در تردد هوایی شده است.

نخست‌وزیر پاکستان در ادامه خواستار توقف فوری این حملات شد.

توافق‌نامه تشکیل ائتلاف جدید مکه در هفتم اوت میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد. پس از آن، سه کشور عضو مجموعه‌ای از اقدامات را برای نهادینه‌سازی و اجرایی کردن این توافق در پیش گرفتند.

منبع: آناتولی