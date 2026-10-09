شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از برگزاری آزمون استخدامی برای معلمان مهرآفرین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مهرآفرین یکی از برنامه‌های استخدامی دولت دهم بود که با هدف جذب نیرو در دستگاه های اجرایی بدون الزام به آزمون استخدامی اجرا شد. اما به تازگی بر اساس بخشنامه مقرر شد برای آنها آزمون برگزار شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

عرض سلام و ادب و احترام شما همیشه حامی معلمان مهر آفرین بوده اید و مشکلات آنها را رصد می کنید. به تازگی بخشنامه ای در گروهها منوط به شرکت در آزمون ارسال شده است. این نیروها با توجه به اینکه در گذشته تصویب شد که نیاز به آزمون نیست. حالا با توجه به اینکه اکثر این نیروها بالای ۵۰ سال سن و بالای ۲۰ سال سنوات دارند آیا رواست که بر صندلی آزمون بنشینند؟ لطفا پیگیری بفرمایید. ممنونم

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