باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه به میزبانی پنانگ مالزی برگزار شد.

در جریان سه روز رقابت، تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان موفق به کسب پنج مدال طلا،‌ سه نقره و چهار برنز شد و با ۱۲ مدال به کار خود در این مسابقات پایان داد.

براین اساس تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان در رده‌بندی نهایی مسابقات بعد از ژاپن و بالاتر از هند به رتبه دوم رسید.

این رقابت‌ها در چارچوب مسابقات چندرشته‌ای ناشنوایان آسیا-اقیانوسیه برگزار شد که کشورمان تنها در بخش دوومیدانی به رقابت با حریفان پرداخت و در نهایت نایب قهرمان شد.

اسامی مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در زیر آمده است:

علی علیزاده – مدال نقره دوی ۱۵۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز دوی ۱۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز پرش طول

علی علیزاده – مدال طلا دوی ۸۰۰ متر

امیرحسین زارع – مدال طلا پرتاب دیسک

یاشار وقار – مدال طلا دوی ۱۱۰ متر با مانع

تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران متشکل از علی علیزاده، مهران سرافراز، مهدی وحیدیان و محمدمهدی زارع – مدال برنز

مهدی وحیدیان – مدال نقره دوی ۲۰۰ متر

الهه گل‌محمدی – مدال طلا پرتاب دیسک

یزدان اسلامی – مدال نقره پرتاب وزنه

طارق عبیات – مدال طلا دوی ۴۰۰ متر با مانع

تیم ۴ در ۱۰۰ متر ایران متشکل از یاشار وقار، طارق عبیات، مهدی وحیدیان و هاشم یادگاری – مدال برنز.