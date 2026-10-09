باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنتاگون اعلام کرد اعدام نیضال حسن، روان‌پزشک پیشین ارتش آمریکا که در سال ۲۰۰۹ در تیراندازی پایگاه نظامی فورت هود ۱۳ نفر را کشت، قرار است سوم دسامبر با جوخه آتش اجرا و به‌صورت زنده پخش شود؛ اقدامی که در صورت اجرا، بی‌سابقه خواهد بود.

یک مقام پنتاگون به رویترز گفت جزئیات پخش زنده این اعدام بعداً اعلام می‌شود. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز با تأیید این تصمیم گفت مردم باید بتوانند اجرای حکم را تماشا کنند تا پیامد‌های چنین اقداماتی را درک کنند. او زمان و مکان اعدام را با محل و زمان وقوع تیراندازی سال ۲۰۰۹ مرتبط دانست.

حسن که اکنون ۵۶ سال دارد، در اوت ۲۰۱۳ به اتهام ۴۵ مورد قتل عمد و اقدام به قتل عمد در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد. او در جریان تیراندازی با شلیک پلیس تا حدی فلج شد و از آن زمان از ویلچر استفاده می‌کند.

پنتاگون اعلام کرده است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به توصیه هگست با اجرای حکم موافقت کرده است. بر اساس قوانین نظامی آمریکا، اعدام با جوخه آتش به تأیید رئیس‌جمهور نیاز دارد.

کارشناسان حقوق نظامی به رویترز گفتند پخش زنده اعدام در آمریکا اقدامی بی‌سابقه خواهد بود. یوجین فیدل، استاد حقوق دانشگاه ییل، این تصمیم را بسیار عجیب توصیف کرد و گفت حسن برای جلوگیری از نمایش عمومی مرگ خود می‌تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوا کند. جاناتان لوری، تاریخ‌نگار حوزه عدالت نظامی، نیز پرسید هدف از علنی کردن چنین اعدامی چیست.

این تصمیم در حالی مطرح شده که روش‌های اجرای مجازات اعدام در آمریکا با چالش‌هایی روبه‌روست. هفته گذشته، تلاش برای اعدام کریستا پایک در ایالت تنسی به دلیل خطا در تزریق مواد کشنده ناکام ماند و او به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش رویترز، آخرین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا به سال ۱۹۴۵ بازمی‌گردد و آخرین اعدام علنی قانونی در این کشور در سال ۱۹۳۶ انجام شده است.

منبع: رویترز