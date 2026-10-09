پنتاگون اعلام کرد حکم اعدام عامل تیراندازی مرگبار سال ۲۰۰۹ در پایگاه فورت هود، قرار است سوم دسامبر با جوخه آتش اجرا و به‌صورت زنده پخش شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنتاگون اعلام کرد اعدام نیضال حسن، روان‌پزشک پیشین ارتش آمریکا که در سال ۲۰۰۹ در تیراندازی پایگاه نظامی فورت هود ۱۳ نفر را کشت، قرار است سوم دسامبر با جوخه آتش اجرا و به‌صورت زنده پخش شود؛ اقدامی که در صورت اجرا، بی‌سابقه خواهد بود.

یک مقام پنتاگون به رویترز گفت جزئیات پخش زنده این اعدام بعداً اعلام می‌شود. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز با تأیید این تصمیم گفت مردم باید بتوانند اجرای حکم را تماشا کنند تا پیامد‌های چنین اقداماتی را درک کنند. او زمان و مکان اعدام را با محل و زمان وقوع تیراندازی سال ۲۰۰۹ مرتبط دانست.

حسن که اکنون ۵۶ سال دارد، در اوت ۲۰۱۳ به اتهام ۴۵ مورد قتل عمد و اقدام به قتل عمد در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد. او در جریان تیراندازی با شلیک پلیس تا حدی فلج شد و از آن زمان از ویلچر استفاده می‌کند.

پنتاگون اعلام کرده است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به توصیه هگست با اجرای حکم موافقت کرده است. بر اساس قوانین نظامی آمریکا، اعدام با جوخه آتش به تأیید رئیس‌جمهور نیاز دارد.

کارشناسان حقوق نظامی به رویترز گفتند پخش زنده اعدام در آمریکا اقدامی بی‌سابقه خواهد بود. یوجین فیدل، استاد حقوق دانشگاه ییل، این تصمیم را بسیار عجیب توصیف کرد و گفت حسن برای جلوگیری از نمایش عمومی مرگ خود می‌تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوا کند. جاناتان لوری، تاریخ‌نگار حوزه عدالت نظامی، نیز پرسید هدف از علنی کردن چنین اعدامی چیست.

این تصمیم در حالی مطرح شده که روش‌های اجرای مجازات اعدام در آمریکا با چالش‌هایی روبه‌روست. هفته گذشته، تلاش برای اعدام کریستا پایک در ایالت تنسی به دلیل خطا در تزریق مواد کشنده ناکام ماند و او به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش رویترز، آخرین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا به سال ۱۹۴۵ بازمی‌گردد و آخرین اعدام علنی قانونی در این کشور در سال ۱۹۳۶ انجام شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: اعدام در آمریکا ، پنتاگون ، فورت هود
خبرهای مرتبط
ترامپ با اعدام عامل کشتار فورت هود با جوخه آتش موافقت کرد
ارتش آمریکا پروازهای آموزشی آپاچی را متوقف کرد
توقف پرواز‌های آموزشی «آپاچی» در ارتش آمریکا پس از سانحه مرگبار
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
کسی هم هشتگ زده نه به اعدام ؟اونا سلبریتی ندارن؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۵:۱۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
باید به اون مدال افتخار داد نه اعدامش کرد چون ۴۵ نفر نیرو از ارتش تروریستی امریکا رو به جهنم فرستاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
انشاء الله اجرای اعدام ترامپ،نتانیاهو،هگست و...هم بزودی بصورت زنده پخش خواهد شد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
جنایتکار بی دین و وحشی و رذیل و میمون پرز دار لعنتی...
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
آخرین اخبار
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد
تعلیق پرواز‌های فلای‌دبی و پاکستان به عربستان
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
زاخارووا: برای مقابله با گسترش نئونازیسم نباید دیر شود
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
کویت سامانه پدافند هوایی ۴۸۹ میلیون دلاری از انگلیس می‌خرد
واکنش دیوان کیفری بین‌المللی به تحریم‌های واشنگتن: تاریخ قضاوت خواهد کرد
خسارت ۳۰ میلیون یورویی اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
تماس قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ
افزایش دو برابری زنان سرپرست خانوار در غزه بعد از جنگ
۱۴۰ پرواز لغو و حمل و نقل مختل شد؛ چرا بلژیکی‌ها اعتراض می‌کنند؟
درگیری‌های امنیتی در حسکه پس از برافراشتن پرچم سوریه
سازمان ملل: تقریباً تمام جمعیت غزه پیش از زمستان به سرپناه نیاز دارند
اردوغان: اسرائیل تهدیدی برای امنیت منطقه است
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب و کمبود سرپناه در غزه
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
دمیتریف: اروپا در زمستان با کمبود شدید گاز روبه‌رو می‌شود
دو حمله به مدارس و موج تهدید‌های اینترنتی «جمعه خونین»؛ لهستان در آماده‌باش امنیتی
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ اعتراضات ادامه دارد
کاهش بهای نفت در پی فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله به ایران
ریاض حمله به فرودگاه ملک خالد را تایید کرد