فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۱۳ کلت کمری توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی گفت:در راستای مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی، مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به کشف ۱۳ قبضه کلت کمری شدند.

وی افزود؛ مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اجرای اقدامات کنترلی، محموله سلاح را شناسایی و کشف کرده و از ورود آن به داخل کشور جلوگیری کردند.

فرمانده مرزبانی استان گفت:مرزبانان با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی، اجازه نخواهند داد امنیت مرزها و شهروندان با اقدامات مجرمانه قاچاقچیان خدشه‌دار شود.

منبع:مرزبانی

برچسب ها: کشف سلاح قاچاق ، مرزبانی
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