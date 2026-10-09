باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز جمعه در دیدار با مردم، فرهنگیان و مسئولان شهرستان درمیان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی این شهرستان، اظهار کرد: توجه به استعدادهای دانش‌آموزان مناطق مرزی و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی توانمندی‌های آنان ضروری است.

وی با بیان اینکه برای جبران کمبودهای موجود در حوزه تعلیم و تربیت باید از ظرفیت‌های مختلف بهره گرفت، از برنامه احداث یک هنرستان و اجرای طرح‌هایی برای توسعه امکانات ورزشی با مشارکت مردم و مسئولان خبر داد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیوندهای شخصی و خاطرات دوران تحصیل خود در این منطقه تصریح کرد: این نخستین سفر رسمی من به شهرستان درمیان است اما این منطقه و مردم آن برای من یادآور خاطرات فراوانی از سال‌های تحصیل و زندگی است سال‌هایی که با همراهی، محبت و صمیمیت مردم این دیار سپری شد و پیوندی عمیق میان من و این سرزمین به وجود آورد.

وی با قدردانی از مهمان‌نوازی و همراهی مردم شهرستان درمیان افزود: مردم این خطه از کشور انسان‌هایی شریف، دوست‌داشتنی و پایبند به ارزش‌های نظام و انقلاب هستند و خدمت به آنان وظیفه‌ای ارزشمند و مایه افتخار است.

کاظمی، حضور در این شهرستان را فرصتی برای ادای دین به مردم و معلمان گذشته خود دانست و بیان کرد: ما خود را فرزند همین سرزمین می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد هر اقدامی که در توان مجموعه آموزش‌وپرورش است برای بهبود شرایط آموزشی، تربیتی و فرهنگی منطقه انجام دهیم.

وی همچنین با یادآوری نقش معلمان و مدیران مدارسی که در دوران تحصیل وی مسئولیت آموزش و پرورش دانش‌آموزان را بر عهده داشتند، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: معلمان در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان و ترسیم مسیر آینده آنان نقشی ماندگار دارند و آثار تلاش و زحماتشان در زندگی نسل‌های مختلف باقی می‌ماند.

احداث هنرستان به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای احداث یک هنرستان به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی خبر داد و افزود: این مجموعه آموزشی با هدف تقویت زیرساخت‌های تعلیم و تربیت و به‌عنوان یادگاری برای مردم منطقه احداث خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت گسترش آموزش‌های فنی و مهارتی یادآور شد: ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان از ضرورت‌های نظام تعلیم و تربیت است و می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و افزایش فرصت‌های تحصیلی را فراهم کند.

کاظمی با اشاره به ضرورت توجه به آموزش‌های مهارت‌محور بیان کرد: توسعه هنرستان‌ها و فراهم‌کردن امکانات لازم برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فرصتی برای توانمندسازی دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به عرصه‌های مختلف شغلی و اجتماعی فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا در حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه، زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان را از مسئولیت‌های مهم فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد هنرستان پیش‌بینی‌شده به یاد مرحوم امیرمحمد خالقی، به مجموعه‌ای ارزشمند برای مردم منطقه و نسل‌های آینده تبدیل شود.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی با مشارکت مردم و مسئولان

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف، بر ضرورت همکاری و مشارکت مردم و مسئولان برای اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه امکانات ورزشی باید هم‌زمان با تقویت زیرساخت‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: احداث سالن ورزشی با مشارکت طرفین از جمله برنامه‌های مطرح‌شده در این زمینه است و تحقق چنین طرح‌هایی می‌تواند به افزایش دسترسی دانش‌آموزان به امکانات ورزشی و فراهم‌شدن زمینه فعالیت‌های بدنی و پرورش استعدادهای آنان کمک کند.

کاظمی با تاکید بر اهمیت ورزش در محیط‌های آموزشی افزود: برخورداری دانش‌آموزان از فضاهای مناسب ورزشی، علاوه بر کمک به رشد جسمانی و ارتقای سلامت آنان در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه جمعی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی نیز تاثیرگذار است.

وی همچنین از پیش‌بینی ایجاد زمین‌های ورزشی و چمن در نقاط مختلف منطقه خبر داد و از گزیک و اسدیه به‌عنوان مناطقی نام برد که در برنامه‌های مورد توجه قرار دارند.

منبع ایرنا