رهبر مخالفان ونزوئلا، با درخواست برگزاری انتخابات در سال آینده، اعلام کرد مقدمات لازم برای برگزاری آن تا ماه ژوئیه قابل انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  روزنامه فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داد «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر مخالفان ونزوئلا، خواستار برگزاری انتخابات در سال آینده شد و گفت برای آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات تا ماه ژوئیه، «بیش از اندازه کافی زمان» وجود دارد.

ماچادو در گفت‌وگو با این روزنامه همچنین خواستار شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا شد؛ درآمدهایی که در حال حاضر تحت نظارت دولت آمریکا قرار دارند.

ماچادو مدعی شد: «دولت آمریکا و مردم ونزوئلا همگی توافق دارند که تنها راه برای پایدار کردن این وضعیت و دستیابی به یک پیروزی واقعی، تبدیل ونزوئلا به کشوری با دموکراسی باثبات است.»

منبع: رویترز

برچسب ها: نفت ونزوئلا ، ماچادو ، انتخابات ونزوئلا
خبرهای مرتبط
ترامپ بودجه مرتبط با جنگ اوکراین را به متحدان آمریکای لاتین اختصاص داد
ترامپ ونزوئلا را از فهرست کشور‌های «ناکام در مبارزه با مواد مخدر» خارج کرد
گاردین: جزئیات توافق نفتی آمریکا و ونزوئلا، ادعا‌های بزرگ ترامپ را زیر سؤال می‌برد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
آخرین اخبار
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد
تعلیق پرواز‌های فلای‌دبی و پاکستان به عربستان
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
زاخارووا: برای مقابله با گسترش نئونازیسم نباید دیر شود
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
کویت سامانه پدافند هوایی ۴۸۹ میلیون دلاری از انگلیس می‌خرد
واکنش دیوان کیفری بین‌المللی به تحریم‌های واشنگتن: تاریخ قضاوت خواهد کرد
خسارت ۳۰ میلیون یورویی اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
تماس قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ
افزایش دو برابری زنان سرپرست خانوار در غزه بعد از جنگ
۱۴۰ پرواز لغو و حمل و نقل مختل شد؛ چرا بلژیکی‌ها اعتراض می‌کنند؟
درگیری‌های امنیتی در حسکه پس از برافراشتن پرچم سوریه
سازمان ملل: تقریباً تمام جمعیت غزه پیش از زمستان به سرپناه نیاز دارند
اردوغان: اسرائیل تهدیدی برای امنیت منطقه است
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب و کمبود سرپناه در غزه
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
دمیتریف: اروپا در زمستان با کمبود شدید گاز روبه‌رو می‌شود
دو حمله به مدارس و موج تهدید‌های اینترنتی «جمعه خونین»؛ لهستان در آماده‌باش امنیتی
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ اعتراضات ادامه دارد
کاهش بهای نفت در پی فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله به ایران
ریاض حمله به فرودگاه ملک خالد را تایید کرد