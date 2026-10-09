رهبر مخالفان ونزوئلا، با درخواست برگزاری انتخابات در سال آینده، اعلام کرد مقدمات لازم برای برگزاری آن تا ماه ژوئیه قابل انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داد «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر مخالفان ونزوئلا، خواستار برگزاری انتخابات در سال آینده شد و گفت برای آماده‌سازی مقدمات برگزاری انتخابات تا ماه ژوئیه، «بیش از اندازه کافی زمان» وجود دارد.

ماچادو در گفت‌وگو با این روزنامه همچنین خواستار شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش نفت ونزوئلا شد؛ درآمدهایی که در حال حاضر تحت نظارت دولت آمریکا قرار دارند.

ماچادو مدعی شد: «دولت آمریکا و مردم ونزوئلا همگی توافق دارند که تنها راه برای پایدار کردن این وضعیت و دستیابی به یک پیروزی واقعی، تبدیل ونزوئلا به کشوری با دموکراسی باثبات است.»

منبع: رویترز