رفع تصرف ۴۳ هزار مترمربع از اراضی ملی بختگان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان از رفع تصرف ۴۳ هزار و ۵۶۱ مترمربع از اراضی ملی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان خبر داد و گفت: این اراضی در قالب ۹ فقره پرونده و با دستور مقام قضایی از تصرف خارج و به اداره حفاظت محیط زیست تحویل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ابراهیمی گفت: در جریان پایش و کنترل مناطق تحت مدیریت و شناسایی متجاوزان به عرصه‌های ملی، ۹ فقره پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان، حوالی چشمه گمبان و در مجاورت و پایین‌دست اراضی روستای کناره در حوزه شهرستان ارسنجان تشکیل و موضوع به مقام قضایی گزارش شد.

او افزود: متصرفان با اقداماتی از جمله حفر کانال، شخم، تسطیح لیزری و دپوی کود دامی، اراضی را برای کشت یونجه آماده کرده بودند که با اجرای دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در تعیین مرز اراضی ملی، مستثنیات و محدوده پناهگاه حیات‌وحش بختگان، اراضی تصرف‌شده صورت‌جلسه و رفع تصرف شد و در نهایت به اداره حفاظت محیط زیست تحویل شد.

ابراهیمی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی از اولویت‌های مهم محیط زیست است و با هرگونه تصرف و تجاوز غیرمجاز به اراضی تحت مدیریت، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: رفع تصرف ، اراضی ملی ، بختگان ، محیط زیست ارسنجان
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