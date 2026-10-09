باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع خراسان جنوبی + فیلم

پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰ هزار تن ذرت علوفه‌ای از مزارع خراسان جنوبی برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- ۹۰۰ هکتار از مزارع خراسان جنوبی زیر کشت ذرت علوفه‌ای است و برداشت این محصول به دلیل شرایط آب‌وهوایی، زودتر از دیگر مناطق استان در شهرستان سربیشه آغاز شده است.

 

مطالب مرتبط
آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

مهاجرت معکوس بانوی دیناروندی از شهر به دل روستا + فیلم

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

برداشت سیب، به و گردو از باغات ارتفاعات کردکوی + فیلم

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای در مزارع خراسان جنوبی + فیلم
young journalists club

برداشت ۳ هزار تن میگو از مزارع آبزی پروری خوزستان + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha