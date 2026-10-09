\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u06f9\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u0630\u0631\u062a \u0639\u0644\u0648\u0641\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0622\u0628\u200c\u0648\u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0632\u0648\u062f\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0628\u06cc\u0634\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n