عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت استان آذربایجان غربی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام فهرست «دو درصد دانشمندان برتر جهان»  از سوی دانشگاه استنفورد، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی به عنوان پژوهشگر پراستناد دو درصد، در این رتبه‌بندی معرفی شد.

با معرفی ۷ پژوهشگر منتخب دانشگاه ملی مهارت از سوی دانشگاه تحقیقاتی استنفورد کالیفورنیا، دکتر نیما احمدی شیخ سرمست برای دومین سال متوالی در فهرست دانشمندان پراستناد دو درصد جهان، به عنوان محقق و پژوهشگر پراستناد دو درصد برتر جهان در طول خدمت تا سال ۲۰۲۵ برگزیده شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی

برچسب ها: دانشمندان برتر جهان ، هیات علمی دانشگاه
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