باشگاه خبرنگاران جوان - محسن زنگنه، نماینده مردم شهرستان مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در واکنش به بازنشر سخنان خود در خصوص همکاری اقتصادی ایران و افغانستان که به نادرستی با عنوان واگذاری بیش از ۱۱۰ هکتار خاک ایران به افغانستان در شبکه‌های مجازی و برخی شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شده است، اظهارکرد: آنچه با تیتر خلاف واقع ابتدا در یکی از شبکه‌های مجازی معاند نشر پیدا کرد و در ادامه نیز توسط شبکه‌ای مجازی، ناگهان به صورت گسترده؛ بازنشر داده شد در حقیقت درخصوص تفاهم نامه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان درخصوص سرمایه‌‌گذاری در منطقه آزاد چابهار در حال انعقاد است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: وقتی رسانه‌های معاند خبر تفاهم‌نامه اقتصادی کشور ما با کشور دوست و برادر افغانستان را با عنوان واگذاری خاک ایران به افغانستان منتشر می‌کنند، هرچند اینگونه تخریب‌ها که با هدف ایحاد تنش بین کشورها و جلوگیری از شکوفایی اقتصادی کشور انجام می‌شود کاملا طبیعی است؛ اما در مجموع، این حواشی‌ها؛ ثابت می‌کند که مسیر درستی را پیش گرفته‌‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد جزو مناطقی به شمار می‌رود که یکی از فرصت‌های ممتاز برای کشورها در جهت سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی است تا کشور مبدا از ظرفیت ترانزیت و حمل بار استفاده کند، افزود: سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشورها روال معمولی است که در سایر کشورها هم انجام می شود و اصولاً شان مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی است.

زنگنه با یادآوری اینکه در همین راستا کشور افغانستان به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد و با توجه به تنش‌هایی که با پاکستان دارد، به دنبال این است تا از بندر چابهار ترانزیت و حمل بار خود را به سمت دریاهای آزاد انجام دهند، ادامه داد: اگر ما بتوانیم یک خطی ترانتزیت از افغانستان به چابهار داشته باشیم می‌توانیم امیدوارم باشیم که سهم بسزایی در ترانزیت، بارگیری و انتقال بار در آسیای میانه خواهیم داشت که این امر در نهایت به نفع جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم مه ولات در مجلس با بیان اینکه این تفاهم‌نامه بازخورد خوبی در کشور افغانستان به همراه داشته است، گفت: انتشار اخبار خلاف واقع این تفاهم نامه با عنوانی همچون واگذاری خاک ایران به افغانستان حاکی از این است که عده‌ای نمی‌خواهند دو کشور ایران و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند، آن هم در شرایطی که کشور افغانستان تمام قد در جنگ اخیر، با امن کردن مرزهای شرقی کشورمان؛ پای جمهوری اسلامی ایران ایستاد.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی با تذکر این مطلب که تفاهم نامه کشور ایران و افغانستان یک «بازی برد برد» است، افزود: طبیعی است وقتی کشور ما با کشورهای همسایه برای انعقاد یک تفاهم‌نامه بزرگ و اساسی اقدام می‌کند، شبکه‌های معاند شروع به تخریب کنند و کسانی که از این رابطه زخم می خوردند و به اهداف خود نمی‌رسند به سمت تحریک مردم ایران و دربرابرهم قراردادن ملت‌های این 2 کشور حرکت می‌کنند.

زنگنه در پایان با تاکید بر اینکه این حواشی به ما ثابت کرد اتفاقا در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم، خاطرنشان کرد: با عزم بیشتر و تلاشی جدی‌تر به این سمت پیش می‌رویم که روابط خودمان را با کشور دوست و برادر افغانستان تقویت کنیم.

منبع: تسنیم