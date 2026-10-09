تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه برنامه قطر برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع‌شده را با تأخیر مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری تاس روز جمعه به نقل از یک منبع در بازار انرژی گزارش داد که قطر ممکن است در پی تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، برنامه خود برای دو برابر کردن تولید گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) تا سال ۲۰۳۰ را به تعویق بیندازد.

بر اساس این گزارش، شرکت دولتی «قطر انرژی» قصد داشت ظرفیت تولید سالانه ال‌ان‌جی خود را از ۷۷ میلیون تن به ۱۴۲ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. با این حال، در پی حملات ایران به این کشور حوزه خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز، این شرکت اکنون موعد دستیابی به این هدف را به سال ۲۰۳۵ موکول کرده است.

«بندر بن محمد بن سعود آل ثانی»، رئیس بانک مرکزی قطر، نیز در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، درآمد‌های صادراتی ال‌ان‌جی این کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است.

منبع: تاس

برچسب ها: ال ان جی ، گاز قطر
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