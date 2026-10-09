نرخ رشد جمعیت در مازندران به نقطه بحران رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یدالله زاهد رئیس نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور گفت: در شرایط فعلی نرخ رشد جمعیت و زادآوری در استان‌های شمالی از جمله در مازندران به مرز بحران رسیده و برای حل این چالش جدی باید تدابیر ویژه اندیشیده شود.

او افزود: در صورت ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به نرخ زادآوری، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ می‌تواند به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد که ضرورت توجه جدی به عوامل مؤثر بر فرزندآوری و رفع موانع موجود را بیش از پیش نشان می‌دهد.

رئیس نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی بابل در منطقه یک آمایشی، در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، گلستان، سمنان و شاهرود، در این مسیر قرار دارد و تلاش شده است با برگزاری این کنگره، زمینه‌ای برای هم‌اندیشی، تبادل تجربیات و ارائه راهکار‌های علمی در حوزه سلامت مادر و نوزاد فراهم شود.

زاهدپاشا گفت: در شرایط کنونی، کاهش نرخ باروری یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی استان است، زیرا این نرخ در این خطه از شمال به زیر یک درصد و در برخی از شهرستان‌ها همانند رامسر این نرخ باروری به هفت دهم درصد کاهش یافت.

او افزود: بنا بر نظر کارشناسان مشکل اقتصادی در کاهش فرزند آوری و جوانی جمعیت نقشی ندارد و طبق بررسی‌های انجام شده حتی افراد با بنیه درآمدی بالا نسبت به تولد فرزند دوم و سوم اقدام نمی‌کنند و آموزش، مشاوره رایگان قبل از ازدواج، کاهش سن ازدواج، افزایش رغبت به ازدواج و فرزندآوری و مراقبت‌های دوران بارداری از برنامه‌های است که دو معاونت بهداشتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل باید در این مسیر حرکت کنند.

رئیس این کنگره گفت: آمار‌های رسمی حکایت از وضعیتی نگران کننده در هرم سنی جمعیت مازندران دارد؛ استانی که این روز‌ها میانگین سنی آن به ۳۵ سال رسیده و سرعت پیشروی سالمندی در آن، گوی سبقت را از میانگین کشوری ربوده است.

از مجموع سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفر جمعیت مازندران براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، افزون بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جوان به شمار می‌روند.

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در این استان با ۳۵ درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱.۵ به ۱.۲ کاهش یافت.

نخستین کنگره مراقبت از مادر و نوزاد سالم در شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل امروز به پایان می‌رسد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران