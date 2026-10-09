باشگاه خبرنگاران جوان کاظمی فر - فرامرز شهسواری در جلسه شورای اداری هشترود با بیان اینکه عملیات اجرایی و احداث تصفیه خانه فاضلاب مدرن شهر هشترود چندین سال بود که راکد مانده بود گفت:با اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان این طرح از سر گرفته خواهد شد.

وی از تخصیص حق‌آبه سد سهند به شهرک‌های صنعتی هشترود و چاراویماق خبر داد.

شهسواری گفت: در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن پیگیری مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی منطقه از توافق برای تخصیص حق‌آبه ۷ میلیون مترمکعبی سد سهند و آغاز عملیات اجرایی انتقال آب به شهرک‌های صنعتی این دو شهرستان توافق شد.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم خواستار تجهیز اداره راهداری هشترود به ماشین آلات سنگین برف روبی علی الخصوص برف خور شد و گفت: مسئولین استانی و کشوری باید از همین الان به فکر اختصاص ماشین آلات برف روبی برای برف روبی در مسیر‌های برف گیر علی الخصوص راه‌های روستایی صعب العبور باشند.