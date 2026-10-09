رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد دولت درباره حضور احتمالی اعضای کارتل‌ها در جنگ اوکراین تحقیق می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور مکزیک روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور تحقیقاتی را درباره ویدئویی آغاز کرده است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن دو مرد مسلح مدعی هستند از اعضای کارتل‌های مواد مخدر بوده و به اوکراین اعزام شده‌اند.

«کلودیا شینباوم» در یک نشست خبری گفت دولت او در حال بررسی صحت این ویدئو است و همچنین تحقیق خواهد کرد که آیا شرکت‌های خصوصی مزدورگیری یا دولت‌های خارجی، اعضای کارتل‌های مواد مخدر را برای جنگ در درگیری روسیه و اوکراین جذب می‌کنند یا خیر.

وی گفت: «ما در حال بررسی این پرونده هستیم؛ ابتدا باید مشخص شود که آیا ویدئو واقعی است و در مرحله دوم، بررسی کنیم که این افراد چگونه سر از آن منطقه درآورده‌اند.»

این ویدئوی کوتاه که در هفته جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دو مرد مسلح با لباس نظامی را نشان می‌دهد که خود را از اعضای «کارتل نسل جدید خالیسکو» (CJNG) و «لا چاپیزا»، یکی از شاخه‌های کارتل سینالوآ، معرفی می‌کنند.

در این ویدئوی کمتر از ۳۰ ثانیه‌ای، این دو نفر نام «لا چاپیزا» و کارتل نسل جدید خالیسکو را فریاد می‌زنند و همچنین شعار «زنده باد اوکراین» را سر می‌دهند.

به گفته شینباوم، این ویدئو در نشست کابینه امنیتی مکزیک ارائه شده است؛ نهادی فدرال که نمایندگانی از ارتش، نیروی دریایی و سازمان‌های امنیتی این کشور در آن حضور دارند.

رئیس‌جمهور مکزیک گفت در صورت تأیید اصالت ویدئو، مقام‌های مسئول تلاش خواهند کرد مشخص کنند «چگونه شهروندان مکزیکی، در این مورد افرادی که ممکن است به یک گروه تبهکار تعلق داشته باشند، درگیر یک منازعه مسلحانه در اروپا شده‌اند».

این نخستین بار است که دولت مکزیک به‌طور علنی به شایعات مربوط به حضور شهروندان این کشور، مرتبط با جرائم سازمان‌یافته، در قالب مزدور در جنگ اوکراین واکنش نشان می‌دهد.

با این حال، از زمان آغاز جنگ در اروپا در سال ۲۰۲۲، سازمان‌های اطلاعاتی مکزیک نسبت به حضور مزدورانی با ارتباطات احتمالی با کارتل‌های مواد مخدر ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس گزارشی که رسانه فرانسوی «اینتلیجنس آنلاین» در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد، سرویس امنیت اوکراین (SBU) به درخواست مکزیک تحقیقاتی را درباره افرادی آغاز کرده بود که مظنون بودند با هدف کسب تجربه پیشرفته در جنگ پهپادی، به‌عنوان داوطلب به «لژیون بین‌المللی دفاع از اوکراین» پیوسته‌اند؛ افرادی که احتمال ارتباط آنها با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک مطرح شده بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور مکزیک ، جنگ اوکراین
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