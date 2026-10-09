باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ کاروان دوچرخه‌سواری «میناب» متشکل از ۳۰ تا ۴۰ رکاب‌زن آماتور کشور ترکیه صبح امروز با عبور از مرز زمینی رازی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند.

این سفر که با هدف توسعه دیپلماسی ورزشی و گردشگری انجام شده و بازتاب گسترده‌ای در محافل ورزشی استان داشته است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اعضای این کاروان پس از توقفی کوتاه در شهرستان خوی و اقامه نماز جمعه مسیر خود را به سمت مرکز استان ادامه خواهند داد.

بر اساس آخرین اطلاعات رکاب‌زنان این کاروان عصر امروز جمعه از محور نوشین‌شهر وارد ارومیه خواهند شد و حوالی ساعت ۱۷ الی ۱۸ در فلکه فرودگاه مورد استقبال رسمی مردم و جامعه ورزشی شهر قرار می‌گیرند.

یکی از نکات برجسته در برنامه‌ سفر این گروه پیوستن به تجمع شبانه شهروندان ارومیه‌ای است؛ حضوری که پیش‌بینی می‌شود با استقبال گرم مردم روبرو شده و فضای صمیمانه‌ای میان میزبانان و میهمانان ایجاد کند.

این کاروان صبح روز شنبه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا در مزار باغ رضوان ارومیه با عبور از مسیر جاده شهید کلانتری،گ به سمت تبریز حرکت خواهند کرد تا به سفر خود در خاک ایران ادامه دهند.

این رویداد ورزشی-فرهنگی نه تنها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی است بلکه گامی نمادین در تقویت روابط دوستانه میان دو ملت همسایه به شمار می‌رود.