باشگاه خبرنگاران جوان- احمد دنیامالی امروز (جمعه ۱۷ مهرماه) در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر رسمی خود به ارمنستان، از مدرسه تنیس و بدمینتون کودکان و نوجوانان ایروان بازدید کرد و با رومن آمویان، مدیر این مجموعه و از قهرمانان سابق کشتی فرنگی ارمنستان دیدار و گفت‌وگو داشت.

در جریان این بازدید، رومن آمویان با تشریح فعالیت‌های مجموعه تحت مدیریت خود، از برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات ورزشی ارامنه خبر داد.

وزیر ورزش و جوانان کشورمان نیز با استقبال از برگزاری این رقابت‌ها، بر اهمیت حضور شایسته و قدرتمند ورزشکاران ارامنه ایران تأکید کرد.

دنیامالی در این خصوص گفت: «وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است ورزشکاران ارامنه کشورمان با آمادگی کامل و حضوری قدرتمند در این دوره از مسابقات شرکت کنند. در همین راستا، آمادگی داریم از برنامه‌های آماده‌سازی آنان حمایت کنیم و حمایت مالی لازم را نیز برای حضور شایسته این ورزشکاران انجام خواهیم داد.»

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای آماده‌سازی ورزشکاران ارامنه ایران پیش از حضور در این رقابت‌ها تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، امکانات و ظرفیت‌های مدرسه در زمینه آموزش رشته‌های ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادهای پایه و توسعه ورزش کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

این مدرسه از مراکز ورزشی وابسته به شهرداری ایروان است که علاوه بر تنیس و بدمینتون، در رشته‌های کشتی و جودو نیز فعالیت دارد و آموزش‌های ورزشی آن از سن هفت‌سالگی آغاز می‌شود.

رومن آمویان، مدیر این مجموعه، از چهره‌های شناخته‌شده ورزش ارمنستان است که سابقه کسب مدال برنز کشتی فرنگی بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن، دو عنوان قهرمانی اروپا و مدال‌های مسابقات جهانی را در کارنامه دارد.

منبع: وزارت ورزش