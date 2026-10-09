بنادر غرب هرمزگان در نیمه نخست سال، ۳.۸ میلیون تن کالا جابه‌جا کردند و ۴۶ هزار خودرو نیز ترانزیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از جابه‌جایی بیش از ۳.۸ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر این منطقه طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مجموعه در عملیات کانتینر‌های یخچالی و ترانزیت خودرو همچنان جایگاه نخست خود را در میان بنادر کشور حفظ کرده است.

امین صادقی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، سه میلیون و ۸۴۰ هزار و ۱۱۵ تن کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، دو میلیون و ۴۹۶ هزار و چهار تن کالای غیرنفتی و یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۱۱ تن فرآورده نفتی بود.

وی افزود: در این مدت، یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۶۹۸ تن کالای نفتی و غیرنفتی از بنادر غرب استان صادر شد که سهم کالا‌های غیرنفتی یک میلیون و ۴۵ هزار و ۵۹۷ تن و سهم فرآورده‌های نفتی ۲۳۰ هزار و ۱۰۱ تن بود.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به عملکرد این مجموعه در جابه‌جایی ساحلی کالا گفت: طی این مدت، یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۰۴ تن کالای نفتی و غیرنفتی به‌صورت کابوتاژ جابه‌جا شد.

صادقی ادامه داد: در بخش کانتینر‌های یخچالی، ۶۲ هزار و ۹۳۸ TEU کانتینر به وزن ۶۴۳ هزار و ۹۷۸ تن تخلیه و بارگیری شد. همچنین ۳۱ هزار و ۴۶۹ TEU کانتینر یخچالی به وزن ۳۲۱ هزار و ۹۸۹ تن از طریق این بنادر صادر شد.

وی با اشاره به عملکرد ترانزیتی بنادر غرب استان بیان کرد: در نیمه نخست امسال، ۸۹ هزار و ۹۵۷ تن کالای نفتی و غیرنفتی از مسیر این بنادر ترانزیت شد و ۴۶ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودرو نیز از طریق بندرلنگه جابه‌جا شد.

به گفته صادقی، خودرو‌های ترانزیتی پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی، با استفاده از هفت هزار و ۶۸۴ دستگاه کامیون حمل خودرو به مقصد کشور‌های عراق و آسیای میانه ارسال شدند. عملیات تخلیه این خودرو‌ها نیز با مشارکت ۸۴۷ فروند شناور فلزی انجام گرفت.

وی درباره جابه‌جایی مسافران دریایی و گردشگران داخلی نیز گفت: در شش‌ماهه نخست سال، ۳۵۶ هزار و ۱۱ مسافر از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و دیگر جزایر خلیج فارس جابه‌جا شدند.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: در همین مدت، ۱۱ هزار و ۸۶۲ فروند شناور در بنادر این منطقه تردد کردند که یک‌هزار و ۴۱۲ فروند از آنها بیش از هزار تن و ۱۰ هزار و ۴۵۰ فروند کمتر از هزار تن ظرفیت داشتند.

صادقی با اشاره به عملکرد مرکز جست‌و‌جو و نجات دریایی غرب هرمزگان اظهار کرد: این مرکز در نیمه نخست امسال ۱۱ پیام اولیه و ۱۷ عملیات جست‌و‌جو و نجات را مدیریت کرد که در نتیجه آن، جان ۱۳ نفر در آب‌های حوزه استحفاظی غرب استان نجات یافت.

وی همچنین از بازرسی و ارزیابی ایمنی ۱۸۰ فروند شناور خبر داد و گفت: در حوزه خدمات به جامعه صیادی نیز ۸۹ گواهینامه جدید برای قایق‌های صیادی صادر و ۲۳ گواهینامه در کمتر از ۲۴ ساعت تمدید شد.

صادقی با اشاره به گستره فعالیت این مجموعه بیان کرد: مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه به‌عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان، پوشش ۱۰ بندر تجاری و مسافری، نظارت بر ۴۶ سازه دریایی و حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی را بر عهده دارد و از نیمی از جزایر کشور پشتیبانی می‌کند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: صادرات کالا ، بنادر و دریانوردی
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