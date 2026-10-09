سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض روز پنجشنبه هدف دو حمله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض روز پنجشنبه هدف دو حمله قرار گرفت که در پی آن سه تبعه سعودی کشته شدند. هم‌زمان، شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا از تعلیق پرواز‌های خود به ریاض تا ۱۶ اکتبر خبر داد.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت فرودگاه ملک خالد از سر گرفته شده و روند پرواز‌ها به حالت عادی بازگشته است.

در همین حال، شرکت هواپیمایی سعودی اعلام کرد که در جریان این حادثه، یکی از هواپیما‌های این شرکت که روی زمین قرار داشت، آسیب دید؛ با این حال، هنگام وقوع حادثه هیچ سرنشینی در هواپیما حضور نداشت.

پیش‌تر یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با دو موشک کروز هدف قرار گرفته است.

در واکنش به این تحولات، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا پرواز‌های خود به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش رویترز، این شرکت آلمانی در پی تحولات اخیر خاورمیانه اعلام کرد که تمامی پرواز‌های خود به مقصد ریاض تا ۱۶ اکتبر لغو شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان ، حمله به فرودگاه
خبرهای مرتبط
سید الحوثی: ریاض به دنبال براندازی در قطر است و یمن تسلیم نمی‌شود
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
هشدار سفارت آمریکا در اسرائیل درباره تحولات یمن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
آخرین اخبار
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد
تعلیق پرواز‌های فلای‌دبی و پاکستان به عربستان
اسلام‌آباد: نیرو‌های پاکستانی وارد یمن نخواهند شد
ادعای هماهنگی نظامی آمریکا و اسرائیل برای ازسرگیری حملات
زاخارووا: برای مقابله با گسترش نئونازیسم نباید دیر شود
امارات: مهاجم پرواز فلای‌دبی احتمالا از حملات یازده سپتامبر الگو گرفته بود
ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد
کویت سامانه پدافند هوایی ۴۸۹ میلیون دلاری از انگلیس می‌خرد
واکنش دیوان کیفری بین‌المللی به تحریم‌های واشنگتن: تاریخ قضاوت خواهد کرد
خسارت ۳۰ میلیون یورویی اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه
شرط یمن برای برقراری پرواز‌ها به و از فرودگاه ریاض
گسترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی
تماس قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ
افزایش دو برابری زنان سرپرست خانوار در غزه بعد از جنگ
۱۴۰ پرواز لغو و حمل و نقل مختل شد؛ چرا بلژیکی‌ها اعتراض می‌کنند؟
درگیری‌های امنیتی در حسکه پس از برافراشتن پرچم سوریه
سازمان ملل: تقریباً تمام جمعیت غزه پیش از زمستان به سرپناه نیاز دارند
اردوغان: اسرائیل تهدیدی برای امنیت منطقه است
هشدار سازمان ملل درباره خطر سیلاب و کمبود سرپناه در غزه
ناوی پیلای، حقوقدان منتقد اسرائیل، برنده نوبل صلح ۲۰۲۶ شد
دمیتریف: اروپا در زمستان با کمبود شدید گاز روبه‌رو می‌شود
دو حمله به مدارس و موج تهدید‌های اینترنتی «جمعه خونین»؛ لهستان در آماده‌باش امنیتی
عقب‌نشینی دولت فرانسه در برابر دانش‌آموزان؛ اعتراضات ادامه دارد
کاهش بهای نفت در پی فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله به ایران
ریاض حمله به فرودگاه ملک خالد را تایید کرد