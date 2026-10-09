باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض روز پنجشنبه هدف دو حمله قرار گرفت که در پی آن سه تبعه سعودی کشته شدند. هم‌زمان، شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا از تعلیق پرواز‌های خود به ریاض تا ۱۶ اکتبر خبر داد.

این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت فرودگاه ملک خالد از سر گرفته شده و روند پرواز‌ها به حالت عادی بازگشته است.

در همین حال، شرکت هواپیمایی سعودی اعلام کرد که در جریان این حادثه، یکی از هواپیما‌های این شرکت که روی زمین قرار داشت، آسیب دید؛ با این حال، هنگام وقوع حادثه هیچ سرنشینی در هواپیما حضور نداشت.

پیش‌تر یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با دو موشک کروز هدف قرار گرفته است.

در واکنش به این تحولات، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا پرواز‌های خود به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش رویترز، این شرکت آلمانی در پی تحولات اخیر خاورمیانه اعلام کرد که تمامی پرواز‌های خود به مقصد ریاض تا ۱۶ اکتبر لغو شده است.

منبع: رویترز