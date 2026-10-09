سوانح رانندگی در مازندران برای پنجمین سال متوالی کاهشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه امسال هم آمار سوانح رانندگی منجر به فوت در مازندران ۱۰ درصد کاهش یافت، گفت: تصادفات منجر به مصدومیت هم ۱۲ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۴ درصد کاهش داشتیم.

او با اشاره به رتبه برتر مازندران در هر سه شاخص ایمنی رانندگی در کشور، افزود: در سوانح رانندگی جاده‌های ارتباطی مازندران، امسال ۲۴۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۴۱ نفر فوت کردند.

سرهنگ عبادی گفت: طرح‌های کنترل و نظارت با هدف کاهش سوانح رانندگی در جاده‌های ارتباطی استان با همکاری یگان‌های مختلف انتظامی، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجرا می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: حوادث رانندگی ، پلیس راه مازندران
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