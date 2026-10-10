باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع هنگام وزش باد دقت کنند.

وی با تاکید بر استفاده از قیم برای نهال‌های تازه کشت‌شده و درختان جوان افزود: کشاورزان جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر از آبیاری خودداری کنند، همچنین جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده قبل و بعد از وزش باد را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: دامداران ضمن اجتناب از چرای دام در ارتفاعات نسبت به محافظت از دام ها اقدام کنند.

وی افزود: اتخاذ تدابیر لازم ایمنی هوادهی و غذادهی در استخرهای پرورش آبزیان از دیگر توصیه‌هایی است که فعالان این حوزه باید نسبت به آن توجه داشته باشند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در برداشت محصولات کشاورزی آسیب‌پذیر به مکان های مسقف و پناه گرفتن کشاورزان در هنگام رعد و برق بیان کرد: با توجه به احتمال رعد و برق، کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع اجتناب کنند.

وی گفت: زنبورداران نسبت به بستن دریچه‌های پرواز کندوهای زنبور عسل به دلیل گرد و غبار اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی امروز شنبه در شمال غرب ارتفاعات و دامنه‌های البرز، استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال شرق کشور و یکشنبه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین روز شنبه در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات جنوب و جنوب غرب کرمان، شمال هرمزگان و شنبه علاوه‌بر این مناطق در مناطقی از سیستان و بلوچستان و شمال خراسان جنوبی رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.