باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - بهرام قره سفلو این شهرستان در کارگاه آموزش خبازان این شهرستان گفت: از ۹۶ واحد خبازی شهرستان گالیکش ۷۹ واحد آن مجهز به سوخت دوم و ۳۵ دستگاه نیز دارای موتور برق هستند که در شرایط احتمالی قطعی گاز می‌توانند از سوخت دوم گازوئیل و یا موتور برق استفاده کنند.

او خاطرنشان ساخت: اگر خبازان به موقع برای درخواست گازوئیل اقدام کنند، مشکلی برای تحویل آن نخواهد بود.

طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، گامی پیش‌دستانه در راستای تداوم تولید نان در زمان بحران محسوب می‌شود؛ اقدامی که بر اساس طرح پدافند غیرعامل از سوی دستگاه‌های اجرایی در استان‌های مختلف کشور در حال اجراست.