علیرضا بیرانوند به خاطر اتهامات حجت کریمی قصد شکایت از مدیرعامل باشگاه تراکتور را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پس از دیدار روز گذشته تراکتور و استقلال که با تساوی یک - یک به پایان رسید و اظهارات علیرضا بیرانوند علیه مدیران تیمش، حجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور در پاسخ به این اظهارات اتهاماتی را علیه دروازه‌بان شماره یک و ملی‌پوش پرشورها مطرح کرده و با اعلام اینکه بیرو پس از پایان بازی به جای خسته نباشید گفتن به هم تیمی‌هایش به سمت استقلالی‌ها رفته به صورت تلویحی اعلام کرد بیرانوند از روی عمد از آبی‌پوشان گل خورده است.

در واکنش به این اظهارات بیرانوند با انتشار یک استوری علیه حجت کریمی به این اتهامات پاسخ داده و از پیگیری قانونی و حقوقی ادعاهای مدیرعامل باشگاهش خبر داد.

بیرانوند در این استوری آورده است: " هرگونه ادعای خلاف واقع درباره رفتار حرفه‌ای خود را رد می‌کنم و معتقدم طرح اتهام یا ایجاد شبهه درباره عملکرد یک بازیکن، بدون ارائه مستندات معتبر، می‌تواند به اعتبار حرفه‌ای و حیثیت شخصی او لطمه وارد کند.عملکرد ورزشی من باید بر اساس واقعیت‌های موجود، شواهد فنی و نظر مراجع ذی‌صلاح ارزیابی شود، نه بر مبنای گمانه‌زنی یا اظهاراتی که ممکن است افکار عمومی را نسبت به صداقت حرفه‌ای یک بازیکن دچار تردید کند.بدین وسیله حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و انضباطی ذی صلاح محفوظ می‌دانم و انتظار دارم در خصوص اظهارات مطرح شده، توضیحات روشن و مستدل ارائه شود. دفاع از اعتبار حرفه‌ای ارزشمند خود از مسیر قانونی دنبال خواهم کرد‌.

برچسب ها: باشگاه تراکتور ، علیرضا بیرانوند
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