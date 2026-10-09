رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه مشکلی در تأمین و تولید تخم‌مرغ کشور وجود ندارد، گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید تخم‌مرغ در مهرماه به ۱۱۵ هزار تن برسد که با توجه به میزان مصرف داخلی، حدود ۱۰ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: با توجه به افزایش ۲ برابری قیمت مواد اولیه طی ۴۰ روز اخیر، اتحادیه مرغداران میهن پیشنهاد اصلاح قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری به ۳۳۳ هزار تومان را ارائه کرده است که با احتساب ۲۳ درصد سود در زنجیره توزیع، باید با قیمت متناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی قیمت فعلی هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری را ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به هزینه تمام‌شده تولید، مرغداران در فروش هر کیلوگرم تخم‌مرغ بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان زیان می‌کنند. این در حالی است که با احتساب زیان انباشته طی یک سال و نیم اخیر، مرغداران دیگر توان ادامه فعالیت و تولید را ندارند.

کاشانی قیمت منطقی هر عدد تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را ۲۰ هزار تومان دانست و تصریح کرد: با توجه به قیمت فعلی تخم‌مرغ درب مرغداری، عرضه و توزیع این محصول با قیمتی بالاتر از این رقم، گران‌فروشی محسوب می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز بازار وجود ندارد، گفت: براساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تولید تخم‌مرغ تا پایان مهرماه به ۱۱۵ هزار تن برسد. از این میزان، حدود ۱۰۲ تا ۱۰۵ هزار تن در داخل کشور مصرف می‌شود و بنابراین نزدیک به ۱۰ هزار تن مازاد تولید خواهیم داشت که باید به بازارهای هدف صادر شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و صادرات تخم‌مرغ در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: براساس آمار، تولید تخم‌مرغ در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش داشته است.

کاشانی همچنین از افت قابل‌توجه صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال گذشته ۶۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شد، اما این رقم در شش‌ماهه نخست امسال به ۷ هزار تن رسید که نشان‌دهنده کاهش محسوس صادرات و غیراقتصادی شدن تولید در شرایط فعلی است.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
تخم مرغ غیر کیلویی = کلاهبرداری و فرار از شفافیت
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