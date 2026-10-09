تحقق هدف حمل ۵۴ میلیون تن بار در حوزه ریلی کشور تا پایان سال

باشگاه خبرنگاران جوان- جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل بارهای بین‌المللی، کاهش زمان حمل بار به سمت شمتیغ تا حدود ۲۰ روز را از دستاوردهای مهم شبکه ریلی عنوان کرد و بر استفاده از راهکارهای جدید برای کاهش بیشتر زمان حمل و تسهیل عملیات مانوری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مناطق مرزی ریلی در توسعه حمل‌ونقل بین‌المللی، تقویت ظرفیت‌های بارگیری، توسعه خطوط ایستگاهی و رفع گلوگاه‌های باری را ضروری برشمرد.

ذاکری همچنین تأمین به‌موقع واگن‌های مورد نیاز و مدیریت دقیق گردش ناوگان را برای انجام پایدار عملیات تخلیه و بارگیری و افزایش واردات و صادرات ریلی ضروری دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد مزیت رقابتی برای حمل بار ریلی را از الزامات افزایش سهم راه‌آهن در جابجایی کالا برشمرد و گفت: ارتقای خدمات و کاهش هزینه‌ها می‌تواند صاحبان کالا را به استفاده بیشتر از صنعت ریلی ترغیب کند.

میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز بر استفاده هدفمند از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع چالش‌های فنی و عملیاتی شبکه ریلی تأکید کرد و شناسایی نیازهای واقعی راه‌آهن در حوزه‌های مدیریت ترافیک، ناوگان، زیرساخت و انرژی را لازمه تعریف پروژه‌های کاربردی دانست.

در این نشست، مدیران کل راه‌آهن جنوب، یزد، اصفهان، هرمزگان و جنوب‌شرق نیز گزارشی از عملکرد و برنامه‌های خود در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، جذب بارهای جدید، افزایش بهره‌وری ناوگان و تقویت سهم حمل‌ونقل ریلی ارائه کردند.