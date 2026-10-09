باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم

مردم شهر صعده یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهر صعده در شمال یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده، ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین، تداوم تجاوزات و محاصره و آنچه دروغ‌پردازی رژیم سعودی خواندند، محکوم کردند.

 

مطالب مرتبط
راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم
young journalists club

تصاویر شکار مزدوران سعودی توسط نیرو‌های مسلح یمن + فیلم

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو پس از حمله یمن + فیلم

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید از ابعاد گسترده آتش‌سوزی در پالایشگاه آرامکو در رابغ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم
۶۱۹

تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
تیراندازی مأمور مهاجرت آمریکا به مردی در نیویورک + فیلم
۵۱۲

تیراندازی مأمور مهاجرت آمریکا به مردی در نیویورک + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم
۵۱۲

دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
افول چتر امنیتی آمریکا و ضرورت پذیرش نقش ایران در نظم نوین منطقه + فیلم
۴۵۶

افول چتر امنیتی آمریکا و ضرورت پذیرش نقش ایران در نظم نوین منطقه + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
برگزاری جشنواره گرامیداشت دهقان توس همزمان با روز ملی روستا و عشایر + فیلم
۴۴۹

برگزاری جشنواره گرامیداشت دهقان توس همزمان با روز ملی روستا و عشایر + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha