باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با تأکید بر اهمیت علم‌آموزی، حلم و نیکوکاری در سیره انسان‌های باتقوا گفت: رسیدگی به نیازمندان، حمایت از ایتام و گره‌گشایی از مشکلات مؤمنان، از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا و اعمالی است که پاداش الهی به دنبال دارد.

او با اشاره به ویژگی‌های انسان باتقوا در کلام امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: علم‌آموزی یکی از ویژگی‌های انسان باتقواست و هر فرد باید به اندازه نیاز خود، احکام شرعی، اصول دین و مسائل اخلاقی را بیاموزد. اگرچه مرتبه عالی علم دینی به اجتهاد می‌رسد، اما آگاهی از آموزه‌های دینی برای همه افراد ضروری است.

امام جمعه شیراز با اشاره به آشنایی بزرگان طوایف عشایری با احکام شرعی افزود: در تجربه حضور در میان عشایر، شاهد بودیم که بزرگان طوایف از آگاهی خوبی نسبت به مسائل دینی برخوردار بودند و در زمینه حلال و حرام و احکام شرعی، اطلاعات خود را به دیگران منتقل می‌کردند.

دژکام با تأکید بر اهمیت آموزش در دوران دانش‌آموزی بیان کرد: هرچند یادگیری در همه مراحل زندگی ارزشمند است، اما دوران دانش‌آموزی فرصت ویژه‌ای برای فراگیری آموزه‌هایی است که فرد در زندگی آینده خود به آنها نیاز خواهد داشت. باید به دانش‌آموزان کمک کنیم تا این آگاهی‌ها را به‌خوبی کسب کنند.

او با اشاره به ظرفیت‌های دانش‌آموزان عشایری ادامه داد: با وجود محدودیت امکانات در مدارس عشایری، دانش‌آموزان این مناطق توانایی‌ها و استعداد‌های قابل توجهی دارند. مجموعه آموزش عشایری می‌تواند با تقویت این ظرفیت‌ها، الگویی برای دیگر بخش‌های آموزش‌وپرورش باشد. همچنین خانواده‌ها و بزرگان طوایف باید جوانان را به تحصیل و یادگیری تشویق کنند؛ چراکه آینده جامعه عشایری به دانش و توانمندی نسل جوان وابسته است.

نیکوکاری؛ از نشانه‌های برجسته تقوا

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نیکوکاری و خیررسانی به دیگران را از دیگر ویژگی‌های انسان باتقوا دانست و گفت: در جامعه ما همواره افراد خیر و نیکوکار مورد احترام بوده‌اند و کمک به نیازمندان باید به یک فرهنگ گسترده‌تر و فراگیرتر تبدیل شود.

دژکام با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره پاداش رسیدگی به مسلمان نیازمند اظهار کرد: کمک به فرد مسلمانی که از نظر مالی در تنگنا قرار گرفته است، ارزش معنوی فراوانی دارد و در روایات دینی برای این اقدام پاداش بزرگی بیان شده است.

او با اشاره به حمایت مردم از کودکان یتیم افزود: امروز شمار قابل توجهی از کودکان یتیم در استان فارس با حمایت مردم و خیران از فرصت تحصیل و پیشرفت برخوردارند. مشارکت در طرح‌های حمایت از ایتام و پذیرفتن مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی آنان، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: افرادی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، می‌توانند با اختصاص بخشی از درآمد خود به حمایت از کودکان بی‌سرپرست، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، نقش مؤثری در کاهش مشکلات جامعه ایفا کنند. این کمک‌ها موجب می‌شود افراد نیازمند احساس کنند که در جامعه تنها و فراموش‌شده نیستند.

دژکام با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی افراد برخوردار گفت: رونق اقتصادی کشور مایه خوشحالی است، اما زمانی این خوشحالی بیشتر می‌شود که آثار این رونق در زندگی نیازمندان نیز نمایان شود و افراد برخوردار، بخشی از امکانات خود را برای رفع مشکلات دیگران به کار بگیرند.

او با اشاره به نمونه‌هایی از اقدامات خیرخواهانه در حوزه حمایت از ایتام و تأمین مسکن نیازمندان خاطرنشان کرد: مشارکت خیران در رفع مشکلات اساسی مردم، از جمله تأمین سرپناه برای خانواده‌های نیازمند، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند آثار ماندگاری در زندگی افراد بر جای بگذارد.

حمایت از نیازمندان باید به‌موقع انجام شود

امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت استفاده درست از دارایی‌ها و فرصت زندگی گفت: انسان باید در زمان حیات خود برای کار‌های خیر و کمک به دیگران اقدام کند و نباید فرصت نیکوکاری را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند. البته رعایت حقوق فرزندان و خانواده نیز ضروری است، اما هرکس که قصد انجام کار خیر دارد، می‌تواند در زمان مناسب و با رعایت حقوق دیگران، بخشی از دارایی خود را در این مسیر هزینه کند.

دژکام با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره مسئولیت افراد برخوردار در قبال نیازمندان بیان کرد: در آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، افراد توانمند در برابر نیازمندان مسئولیت دارند و باید از امکانات خود برای رسیدگی به مشکلات آنان استفاده کنند. حمایت از فقرا، بخشی از مسئولیت اجتماعی و دینی کسانی است که توان کمک‌رسانی دارند.

گره‌گشایی از مشکلات مؤمنان، زمینه‌ساز پاداش الهی است

او در ادامه با نقل روایتی از امام موسی کاظم (ع)، به اهمیت کمک به افرادی اشاره کرد که به دلیل ناتوانی مالی با مشکلات حقوقی و بدهی مواجه شده‌اند و گفت: در این روایت، فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی خود در معرض زندانی شدن قرار می‌گیرد و برای حل مشکل به امام مراجعه می‌کند. امام نیز با نوشتن نامه‌ای به حاکم وقت، او را به گره‌گشایی از مشکل این فرد سفارش می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: بر اساس این روایت، در پیشگاه خداوند جایگاهی برای کسانی در نظر گرفته شده است که مشکلات برادران دینی خود را برطرف می‌کنند. این داستان نشان می‌دهد که کمک به دیگران، به‌ویژه افرادی که واقعاً توان پرداخت بدهی خود را ندارند، از ارزش معنوی بالایی برخوردار است.

دژکام با تأکید بر ضرورت تفکیک میان بدهکار ناتوان و فردی که با وجود توانایی از پرداخت بدهی خودداری می‌کند، اظهار کرد: اگر فردی توان پرداخت بدهی دارد، باید حق دیگران را ادا کند؛ اما در مواجهه با کسی که واقعاً توان مالی ندارد، باید با ملاحظه و انصاف رفتار کرد و برای حل مشکل او راهی یافت.

او با اشاره به شرایط دشوار برخی خانواده‌ها و افراد گرفتار در جامعه گفت: گاهی افراد به دلیل مشکلات اقتصادی در شرایطی قرار می‌گیرند که به کمک دیگران نیاز دارند. در چنین شرایطی، کسانی که توانایی کمک دارند، نباید صرفاً با استناد به اینکه رفع این مشکلات وظیفه دولت است، از مسئولیت خود کنار بکشند.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: دولت مسئولیت‌هایی در این زمینه دارد و باید به وظایف خود عمل کند، اما افراد توانمند جامعه نیز در قبال همنوعان خود مسئول‌اند. هرکس که می‌تواند گرهی از کار فرد گرفتار باز کند، بهتر است برای این کار پیش‌قدم شود.

دژکام در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ همدلی و نیکوکاری در جامعه گفت: رسیدگی به مشکلات مؤمنان، خویشاوندان، همسایگان و هم‌طایفه‌ای‌هایی که در تنگنا قرار گرفته‌اند، باید در عمل مورد توجه قرار گیرد. آموزه‌های دینی ما بر حمایت از نیازمندان و کمک به گرفتاران تأکید دارند و امیدواریم خداوند به همه توفیق خدمتگزاری به برادران و خواهران دینی را عنایت کند.