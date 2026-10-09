قیمت نفت خام در معاملات روز جمعه حدود یک درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام روز جمعه حدود یک درصد کاهش یافت؛ زیرا تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در عرضه نفت را کاهش داد.

این در حالی است که گزارش‌های اخیر مدعی شده‌اند ارتش آمریکا در حال آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه ایران است؛ ادعایی که ترامپ به‌تازگی آن را رد کرد و گفت پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، حمله‌ای علیه تهران انجام نخواهد شد.

با این حال، معامله‌گران همچنان محتاط هستند؛ زیرا درگیری‌ها میان جنبش انصارالله یمن و نیرو‌های عربستان سعودی ادامه دارد.

در معاملات روز جمعه، بهای نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه نوامبر، تا ساعت ۳:۵۲ بامداد به وقت شرق آمریکا، با ۱.۰۱ درصد کاهش به ۹۰.۵۷ دلار در هر بشکه رسید.

هم‌زمان، بهای نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر نیز با ۱.۰۵ درصد افت، به ۱۰۳.۱۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت نفت ، حمله به ایران
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