باشگاه خبرنگاران جوان _ امام‌جمعه کرمان در خطبه اول نماز جمعه امروز شهر کرمان تعلیم و تربیت را رسالتی الهی خواند و گفت: معلمان، اساتید و والدین باید در کنار آموزش، دغدغه‌های تربیتی را در اولویت قرار دهند.

وی با تبیین اصول تربیتی از دیدگاه قرآن افزود: یکی از ارکان مهم تربیت، «آسان‌گیری» و «تکلیف به اندازه توان» است. مربیان باید با شناخت ظرفیت و طاقت متربی، برای او وظیفه تعریف کنند تا از فشار‌های آسیب‌زا جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی در ادامه، ضمن تأکید بر حفظ حدود و خط‌قرمز‌های دینی تصریح کرد: آسان‌گیری به معنای نادیده گرفتن احکام نیست؛ بلکه مربی باید با الگوسازی مثبت، فرد را از الگو‌های ناپسند دور نگه دارد.

وی همچنین بر «استمرار در موعظه و توصیه» تأکید کرد و یادآور شد: تربیت فرآیندی مستمر است و برای مصون ماندن نسل جوان از وسوسه‌های انحرافی، نباید از اصل استمرار و حفظ اعتدال غافل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه دوم نماز جمعه کرمان، با گرامیداشت یاد و خاطره پنجمین شهید محراب، آیت‌الله اشرفی اصفهانی، روز جهانی «عصای سفید» و روز ملی «پست» را به تلاشگران این عرصه‌ها تبریک گفت. وی همچنین با یادکرد از حافظ شیرازی، بر ضرورت توجه به مضامین قرآنی در اشعار مفاخر ادبی تأکید کرد.

امام‌جمعه کرمان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، اظهار داشت: طبق تحلیل‌های راهبردی مقام معظم رهبری، ایران در «محاسبات الهی» قدرت اول جهان است. وی افزود: این ابرقدرتی در سایه گفتمان انقلاب اسلامی، مقاومتِ مردم و ایثار شهدا رقم خورده و ایران را به کشوری فعال و مؤثر در عرصه بین‌الملل تبدیل کرده است.

وی با اشاره به گسترش جبهه مقاومت گفت: دوستان ایران در اقصی‌نقاط جهان اسلام، از حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن گرفته تا مجاهدان عراق و فلسطین، نماد پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای هستند که دنیا را مبهوت کرده است.

خطیب جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان آمریکایی تصریح کرد: تلاش‌های متوهمانه برای آسیب به ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. هرچه دشمن از مرز‌های ما فاصله بگیرد، برد سلاح‌ها و دقت موشک‌های ما تنظیم می‌شود؛ لذا امنیتِ دشمن با افزایش فاصله، تضمین نمی‌شود.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، ناکارآمدی و پوچی شعار‌های لیبرال را در برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در غرب مشهود دانست و گفت: در مقابلِ این بن‌بستِ تمدنی، درخشش جوانان و بانوان ایرانی در میادین علمی، ورزشی و فناوری با حفظ ارزش‌های اسلامی، نشان‌دهنده قدرت تمدن‌ساز جمهوری اسلامی است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: مسئولان اقتصادی باید با وحدت، تدبیر و مبارزه بی‌امان با سوداگری و فساد، کشور را در تراز یک ابرقدرت اقتصادی قرار دهند.