رئیس بهزیستی سلماس از اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال از سوی دادستانی در حمایت از مددجویان بهزیستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس گفت: در راستای اجرای سیاست‌های عدالت ترمیمی و با هدف ارتقای سطح حمایت‌های اجتماعی، دادستانی شهرستان سلماس در طی همکاری‌های مستمر با اداره بهزیستی، مبلغ  ۲۰میلیون تومان از محل مبالغ حاصل از «مجازات‌های جایگزین حبس» را به این اداره اختصاص داد.

وی گفت: این مبلغ که از محل جریمه‌ها و مبالغ مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس (که به منظور اصلاح و تربیت و بازگشت فرد به جامعه اجرا می‌شود) تأمین شده است، مستقیماً جهت بهبود شرایط معیشتی و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش بهزیستی در نظر گرفته شده است.

مریم سلماسی با ابراز قدردانی از این اقدام بسیار ارزشمند از سوی دادستان محترم سلماس، اظهار داشت: همکاری نزدیک دستگاه قضا با بهزیستی، نمونه‌ای بارز از تعامل سازنده برای خدمت به جامعه است. استفاده از مبالغ حاصل از مجازات‌های جایگزین حبس برای حمایت از مددجویان، نه تنها به معنای اجرای عدالت است، بلکه باعث می‌شود که این مبالغ به شکلی مستقیم و اثرگذار، در مسیرِ بهبود زندگی خانواده‌های آسیب‌پذیر بازگردد.

وی در ادامه افزود: این نوع تعاملات بین‌سازمانی، گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف عدالت ترمیمی است؛ چرا که بخشی از مبالغ حاصل از فرآیندهایِ قضایی، اکنون به جای صرف هزینه‌های عمومی، مستقیماً به دستان نیازمندانی می‌رسد که به حمایت‌های حمایتی و رفاهی فوری نیاز دارند.

گفتنی است :این اقدامِ دادستانی سلماس، بار دیگر بر اهمیت مشارکت تمامی نهادهای حاکمیتی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در شهرستان تأکید دارد.

برچسب ها: حکم جایگزین حبس ، مددجویان بهزیستی
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