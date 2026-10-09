باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چگونگی برخورد با همسر شکاک + فیلم

شکاک بودن یکی از زوجین در زندگی می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرزبندی بین دو واژه کنترل و نگرانی می‌تواند مناسبت‌ترین برخورد با همسر شکاک باشد. در همین رابطه علی صدرا، کارشناس خانواده در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد.

مطالب مرتبط
چگونگی برخورد با همسر شکاک + فیلم
young journalists club

برگزاری اردوی جهادی شهید دریس در مناطق کمتر برخوردار شازند + فیلم

چگونگی برخورد با همسر شکاک + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

چگونگی برخورد با همسر شکاک + فیلم
young journalists club

زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم
۶۱۹

تصاویر ماهواره‌ای از آسیب به مخازن سوخت پالایشگاه رابغ عربستان + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
تیراندازی مأمور مهاجرت آمریکا به مردی در نیویورک + فیلم
۵۱۲

تیراندازی مأمور مهاجرت آمریکا به مردی در نیویورک + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم
۵۱۲

دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
افول چتر امنیتی آمریکا و ضرورت پذیرش نقش ایران در نظم نوین منطقه + فیلم
۴۵۶

افول چتر امنیتی آمریکا و ضرورت پذیرش نقش ایران در نظم نوین منطقه + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
برگزاری جشنواره گرامیداشت دهقان توس همزمان با روز ملی روستا و عشایر + فیلم
۴۴۹

برگزاری جشنواره گرامیداشت دهقان توس همزمان با روز ملی روستا و عشایر + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha